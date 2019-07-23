Adana'da sokakta yakaladıkları hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait 'Çıtır' isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğradı.

Olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, 3 kişi yanlarındaki köpekle yolda ilerlediği sırada park halindeki minibüsün altında bekleyen hamile kediyi görüyor. Bu sırada zanlılardan biri aracın altındaki kediyi alıp köpeğin önüne atıyor. Kedi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanıyor. Bu anları bir kadın, bebek arabasındaki ve yanındaki iki çocuğuyla çaresizce izliyor. Olayın ardından şüpheliler bölgeden uzaklaşıyor.

Kedinin sahibi Zehra Kuşçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf komşularının haber vermesiyle olay yerine gittiklerini ancak kediyi kurtaramadıklarını belirtti.

Yapılanın 'canilik' olduğunu belirten Kuşçu, "O kedi ailemizden biri gibiydi" dedi. Kuşçu'nun şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.