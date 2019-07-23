Forbes'a göre Rus FaceApp uygulaması 10 günde 1 milyon dolar kazandı

Ardından ABD’li Senatör Chuck Schumer, milyonlarca insanın fotoğrafını topladığından ötürü gizlilik ve güvenlik ihlali yapıldığını iddia etti. ABD vatandaşlarının kişisel bilgilerinin 'yabancı güçlerin eline geçebileceğini' söyledi ve FBI'ın konuyu soruşturmasını istedi.
6.5 MİLYON KİŞİ İNDİRDİ
Uygulama; ABD, Rusya, Güney Afrika, Türkiye ve daha pek çok ülkenin mobil mağazasında uzun süredir trendlerde.
Söz konusu uygulamaya aslında tamamen ücretsiz olarak erişilebiliyor. Ancak kullanıcılar; reklamları kaldırmak, fotoğraflarda yer alan FaceApp logosundan kurtulmak ve en yeni filtrelere ulaşabilmek için uygulama içi satın alımlar gerçekleştirebiliyor.
‘VERİLER 48 SAAT İÇİNDE SİLİNİYOR’
Şirket yetkileri geçen hafta şirket politikaları gereği kullanıcıların hiçbir verilerinin üçüncü kişilere satılmadığının ve paylaşılmadığının altını çizerek, hiçbir kullanıcının verisinin Rusya’ya iletilmediğini de belirtmişti.
Yetkililer, “Yüklenen fotoğrafların çoğu, yüklendiği tarihten itibaren 48 saat içerisinde sunucularımızdan siliniyor. Kullanıcılar tarafından gelen verilerin silinmesi taleplerini ise kabul ediyoruz. Destek ekibimiz şu an oldukça yoğun olsa da bu taleplere öncelik gösteriyoruz” açıklamasını yapmıştı.
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