ABD'li rap müzisyeni ASAP Rocky'nin duruşması İsveç'te gerçekleştirildi: 'Kendimi savundum'

ABD'li rap müzisyeni ASAP Rocky, İsveç'teki duruşmasında karıştığı sokak kavgasında yalnızca kendini savunduğunu öne sürdü. Duruşmada Rocky ve kavgaya karışan 2 kişinin suçlu bulunmaları halinde 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Asıl adı Rakim Mayers olan ABD'li rap müzisyeni ASAP Rocky, 30 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de meydana gelen bir sokak kavgasının ardından 3 Temmuz'da beraberinde 3 kişi ile birlikte tutuklandı. Müziyenin korumlarından olan biri ise daha sonra serbest bırakıldı.

ASAP Rocky'nin bugünkü duruşmasında savcı Daniel Suneson, müzisyen ve diğeri iki sanığı, 19 yaşındaki davacı Mustafa Jafari'ye saldırmakla suçladı.

Suneson sanığın davacıyı yumrukladığını, tekmelediğini ve bir şişe ile vurduğunu belirtti.

Daha sonra Suneson, ön soruşturmanın 550 sayfasından mahkeme bölümlerini göstermeye devam etti. Vurgulanan kanıtlar güvenlik kamerası görüntülerini ve kavgaya yol açan olayların zaman çizelgesini belirleyen haritaları içeriyordu.

ASAP Rocky, duruşmaya avukatı Slobodan Jovicic ile katıldı. Jovicic, mahkemeye müvekkilinin kendini savunma eyleminde bulunduğunu söyledi.

Jovicic yaptığı açıklamada, "Davacıyı yere fırlattığını, koluna bastığını ve omzunu yumrukladığını ya da ittiğini itiraf ediyor" dedi.

Mahkemede Rocky tarafından darp edildiğini iddia eden 19 yaşındaki Jafari, Rocky’den 15 bin ABD doları değerindeki 139 bin 700 İsveç kronu talep etti.

Bunun yanı sıra Rocky ve kavgaya karışan 2 arkadaşının suçlu bulunmaları halinde 2 yıla kadar hapis cezası da alabileceği kaydedildi.

ASAP Rocky, 30 Haziran'da Stockholm'un şehir merkezinde yanına yaklaşan göçmen kökenli genci boynundan tutarak yere çarpmış, daha sonra korumalarıyla tekmelemişti.

Görüntülerin internete düşmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan ünlü sanatçıya en büyük destek ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i arayan Trump, Rocky'ye şahsen kefil olduğunu söylemişti.