Geri dönüşüm dersi: Buzdolabını doğanın ortasına atan adama hem para hem de geri taşıma cezası verildi

İspanya’da, eski bir buzdolabını doğanın orta yerine bırakarak geri dönüşümle dalga geçen adam, durumun polisler tarafından fark edilmesiyle 45 bin euro para cezasına çarptırıldı. Bununla da yetinemeyen polisler, adamın buzdolabını oradan çıkararak doğru bir şekilde dönüşüme sokmasını sağladı.

İspanya 'nın Endülüs bölgesinde bulunan Almeria kentindeki Olula del Rio kasabasında yaşanan olayda, adı açıklanmayan bir adam aracının bagajından çıkardığı eski buzdolabını bir tepeden aşağı atarken göründüğü bir video yayınladı.

Ancak durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polisler, adamın buzdolabını attığı yerden çıkarmasını ve doğru bir şekilde geri dönüşüme sokmasını sağladı. Adama ayrıca 45 bin euro para cezası verildi.

Adamın çalıştığı firmada yapılan incelemede ise, 50 çamaşır makinesi ve 20 buzdolabı daha bulunduğu tespit edildi.

#ÚLTIMAHORA | Despiden y multan con 45.000 euros al joven que lanzó una nevera por un monte de #Almeria



Los compañeros del Seprona ha identificado a este hombre que se grabó lanzando un frigorífico en un monte.👏👏 pic.twitter.com/zdubu2ZxBx — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) July 31, 2019

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