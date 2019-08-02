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23:57 02 Ağustos 2019
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    Sanal asistan Siri

    Apple 'dinlemeyi' durdurdu

    © REUTERS / Suzanne Plunkett
    Yaşam
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    Siri’nin kaydettiği mahrem konuşmaların, şirketin sesli asistanı geliştirme çalışmaları kapsamında dinlendiğinin gün ışığına çıkması büyük tepki çekti. Apple, uygulamayı durdurduğunu açıkladı.

    © REUTERS / Stephen Lam
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    DW Türkçe'nin haberine göre Apple, sesli asistan Siri’yi geliştirmek amacıyla yürüttüğü, kullanıcıların ses kayıtlarını dinleme çalışmalarını, kullanıcıların dinlemeye açıkça izin vereceği güncellemeyi yapana kadar durdurduğunu açıkladı. 

    Guardian gazetesi geçen hafta yayımladığı haberde, kullanıcıların mahrem konuşmalarını da içeren bazı ses kayıtlarının, Apple’ın alt yüklenici firma çalışanları tarafından dinlendiğini yazmış, haber büyük yankı uyandırmıştı.

    'HASSASİYET NEDENİYLE DURDURDUK'

    Teknoloji devi tarafından Cuma günü yapılan yazılı açıklamada seslerin anonim olarak kaydedildiği, bunlardan kısa kesitlerin Siri sisteminin sesleri doğru olarak algılayıp algılamadığının, yanlışlıkla çalışıp çalışmadığının anlaşılması amacıyla dinlendiği savunuldu. 

    Apple bununla birlikte, kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle programı gözden geçirmek üzere ses kayıtlarının dinlenmesi uygulamasını durdurduğu bilgisini verdi.

    Şirketten yapılan açıklamada “müthiş bir Siri tecrübesi sunarken özel hayatın gizliliğine de dikkat etme konusunda kararlı olunduğu” vurgulandı. Apple, gerçek kişilerin, kayıtlardan kısa kesitleri dinlemesi yoluyla Siri’yi geliştirme uygulamasının, kullanıcılardan açıkça izin alınmasını sağlayacak yeni bir güncellemeye kadar durdurulduğuna dikkat çekti.

    © REUTERS / Stephen Lam
    Zuckerberg: Facebook yapay zekâ sesli asistanı geliştiriyor

    Apple ürünlerini kullananlara yönelik “gizlilik” taahhüdünde “Siri’yi geliştirme”, “kullanıcının telaffuzunun tanınması” gibi nedenlerle seslerin Apple sunucularına gönderildiği belirtiliyor, ancak bunların daha sonra “gerçek kişiler” tarafından dinlenebileceği bilgisi yer almıyordu.

    TEPKİYE YOL AÇMIŞTI

    Guardian, alt yüklenici şirket çalışanın sızdırdığı bilgilere yer verdiği haberinde, Siri’nin kullanıcılarının mahrem ve gizli bilgiler içeren ses kayıtlarının çalışanlar tarafından dinlendiğine yer vermişti.

    Haberde, yürütülen dinleme çalışmalarının, Siri’nin istenmediği halde neden aktive olduğunu anlamak, neyin “hey Siri” komutunun algılanmasına yol açtığını tespit edebilmek için yapıldığı aktarılmıştı. 

    Apple Siri
    © Fotoğraf : Apple
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    Ancak şirket çalışanı, bu kapsamda yapılan çalışmalarda kullanıcıların cinsel ilişki ya da doktorlarıyla görüşmeleri esnasındaki kayıtlarını da dinleyebildiklerini hatta uyuşturucu pazarlığı yapıldığı anlaşılan anların kayıtlarına da rastladıkları bilgisini aktarmıştı.

    Apple ise Siri kayıtlarının sadece yüzde 1’den azının gerçek kişiler tarafından dinlendiği, bunların uzunluğunun da bir kaç saniye olduğunu savunmuştu. 

    Geçen hafta Google’ın Temmuz ayında, Avrupa Birliği’nde sesli asistanı tarafından kaydedilen ses kayıtlarının gerçek kişiler tarafından dinlenmesini durdurduğu ortaya çıkmıştı. 

    Etiketler:
    Dinleme, Siri, Apple
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