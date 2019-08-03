Tesla, araçlarındaki 'köpek modu' ile ilgili sorunu çözdü

Tesla, bir kullanıcının köpek modu ile ilgili bir hata raporlamasının ardından, köpek modunu güncelledi. Söz konusu hata raporuna göre mod, sadece otomatik iklim kontrolü özelliğiyle beraber çalışıyordu.

Tesla, araçlarda yalnız başına bırakılan köpeklerin sıcaktan etkilenmemesi için otomatik ısı ayarı yapabilen 'köpek modunu' geçtiğimiz aylarda araçlarına getirmişti.

Söz konusu bu özellik sayesinde aracın içerisinde bırakılan evcil hayvanlar, yüksek veya düşük sıcaklıklardan etkilenmiyorlardı.

Webtekno'nun aktardığına göre, geçtiğimiz günlerde bir Tesla kullanıcısı, 'köpek modunda' yer alan bir hatayı görerek Twitter üzerinden Elon Musk'ı etiketleyip paylaşım yaptı.

Rahul Sood isimli Tesla sahibi, söz konusu paylaşımda köpek modunun sadece otomatik iklim kontrolü ile birlikte çalıştığını söyledi.

Fanı manuel olarak ayarlayıp köpeğini araçta bırakarak giden Sood, araca geri döndüğünde köpek modunun bahsedilen gibi çalışmadığını ve araç içindeki sıcaklığın 30 dereceye kadar yükseldiğini gördü.

Elon Musk, bu söz konusu tweet'e çok kısa süre içerisinde yanıt verdi. Musk, Tesla’nın köpek modunun manuel iklim kontöründe de çalışmasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini açıkladı. Köpek modu, Tesla’nın dokunmatik ekranı üzerinden iklim kontrol menüsünde bulunuyor.

@elonmusk @Tesla warning about dog mode...



It's hot as all hell in Seattle. Today I used dog mode and luckily I kept the app open, to my horror the car was 85 degrees and climbing!



Dog mode only works if in auto, if you manually set the fan and leave the AC turns off. — Rahul Sood 🦄 (@rahulsood) July 31, 2019

Bu köpek modundaki sıkıntı, Tesla’nın anında olaya müdahalesi sayesinde çok kısa sürede güncellendi ve çözüldü. Rahul Sood, Tesla’sındaki güncellemenin yama notlarını gösteren bir görüntüyü yine tweet atarak paylaştı. 2019.28.2 sürümündeki yazılım güncellemesi, Tesla sahiplerine otomatik olarak geliyor ve böylece köpek modunu güncelleyerek araçların içindeki köpeklerin daha rahat kalmalarını sağlıyor.