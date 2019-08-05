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    Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen ve satılığa çıkarılan Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı

    3.5 milyon dolara satışa çıkarılan İshak Paşa Hamamı'na alıcı çıkmadı

    © İHA /
    Yaşam
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    Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen ve satılığa çıkarılan Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı’na alıcı çıkmadı.

    İshakpaşa Hamamı
    © Fotoğraf : Twitter
    Sahibinden satılık tarihi eser: 550 yıllık İshak Paşa Hamamı için 3.5 milyon dolar paha biçildi
    İstanbul’da Fatih Semti’nde Cankurtaran Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 550 yıllık İshak Paşa Hamamı Ocak ayında sahibi tarafından satılığa çıkarıldı. Duvarları yıkılmak üzere olan harabeye dönmüş ve Ocak ayından beri 3.5 milyon dolara alıcılarını bekleyen tarihi hamam, henüz satılamadı.

    İçerisinde hamam olarak kullanıldığı zamanlardan kalan ibrik ve hamam taşları ise yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor. Havadan çekilen görüntülerde hamamın duvarlarını ve çatısının büyük bir kısmını ağaçlar ve otlar kapladığı görülüyor. Tarihi hamamın satılık olduğunu gören vatandaşların bazıları restorasyon yapılıp tekrara hamam olarak kullanılması koşulu ile satılmasının normal bulurken bazıları ise tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.

    • Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı harabeye dönmüş bir şekilde sahibinden 3.5 milyon dolara satışa çıkarıldı. Kimi vatandaşlar restorasyonu yapılıp yeniden kullanılacaksa satılmasından yana olurken kimileri de tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.
      Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı harabeye dönmüş bir şekilde sahibinden 3.5 milyon dolara satışa çıkarıldı. Kimi vatandaşlar restorasyonu yapılıp yeniden kullanılacaksa satılmasından yana olurken kimileri de tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.
      © İHA /
    • Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı harabeye dönmüş bir şekilde sahibinden 3.5 milyon dolara satışa çıkarıldı. Kimi vatandaşlar restorasyonu yapılıp yeniden kullanılacaksa satılmasından yana olurken kimileri de tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.
      Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı harabeye dönmüş bir şekilde sahibinden 3.5 milyon dolara satışa çıkarıldı. Kimi vatandaşlar restorasyonu yapılıp yeniden kullanılacaksa satılmasından yana olurken kimileri de tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.
      © İHA /
    • Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı harabeye dönmüş bir şekilde sahibinden 3.5 milyon dolara satışa çıkarıldı. Kimi vatandaşlar restorasyonu yapılıp yeniden kullanılacaksa satılmasından yana olurken kimileri de tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.
      Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı harabeye dönmüş bir şekilde sahibinden 3.5 milyon dolara satışa çıkarıldı. Kimi vatandaşlar restorasyonu yapılıp yeniden kullanılacaksa satılmasından yana olurken kimileri de tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.
      © İHA /
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    © İHA /
    Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı harabeye dönmüş bir şekilde sahibinden 3.5 milyon dolara satışa çıkarıldı. Kimi vatandaşlar restorasyonu yapılıp yeniden kullanılacaksa satılmasından yana olurken kimileri de tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.

    Bursa’nın İznik ilçesinde, molozların arasında bulunan, 5 yıldır bir çay bahçesinde sergilenen oymalı mermerin, Roma dönemine ait sütun başı olduğu ortaya çıktı.
    © DHA /
    Çay bahçesindeki mermer tarihi eser çıktı
    Çevredeki esnaftan edinilen bilgiye göre definecilerin de hamamın içinde bir zamanlar altın aradıkları öğrenildi. Hamamın içerisinde ise çöpler ve molozlardan yığınlar oluşmuş şekilde kaderine terk edildiği gözler önüne seriliyor.

    ‘BU GİDİŞLE YAKIN ZAMANDA YIKILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

    Gayrimenkul satış danışmanlığı yapan Sinan Yıldırım, “3.5 milyon dolara hamamın satışa sunduk. Yaklaşık olarak Türk Lirası ile 20 milyon TL. Bu hamamın alınması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne de teklifte bulunduk. Yaklaşık olarak 100 yıldır atıl durumda bulunuyor. Gitgide harabe haline geliyor bu gidişle yakın zamanda yıkılacağını düşünüyorum, taşlar dökülüyor. Aile buranın kendilerinden çıkmasını istiyor. Ancak ailenin isteği satılsa bile yine hamam olarak restore edilip kullanılması. Bu yerin ailede kalması durumunda yatırımcı veya devlet kadar bakım yapamayacaklarını ifade ettiler. Bazen buradan geçen öğrenciler ‘Nasıl satarsınız tarihimizi?’ diye tepki gösteriyor. Kesinlikle öyle değil yatırımcılar geldiği zaman burayı yıkamayacaklarını söylüyoruz. Burayı satın alan kişi restorasyon projesini hazırlayıp öyle işletmeye geçirebilir” dedi.

    ‘ECDADIMIZDAN KALAN MİRASIMIZIN SATILMASI DOĞRU DEĞİL’

    © AA /
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    Sultanahmet’te durak taksi başkanlığı yapan Adnan Fincan, “ Sahibinden satılık hamam olan yer şahsın olduğu söyleniyor. İçerisinde define aradılar ama öyle bir şey bulamadılar tabi. Sahibi gelip satılığa çıkardı. Kesinlikle normal bulmuyorum ecdadımızdan kalan mirasımızın satılması doğru değil. Bence satılmaması gerekiyor ve devlet buraya el koyması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra devlet tarafından restore edilip hamam veya turizme faydalı bir yer olarak hizmet vermesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

    ‘TARİHE SAYGISIZLIK’

    Sultanahmet Civarında taksicilik yapan Mustafa Kemal Karakaya, “ Tarihe saygısızlık, restore edilip turizme açılabilir. Şahıs mali ise satılabilir tabi ama bu şekilde olmasını doğru bulmuyorum. Sahibinden satılık hamam ilanını gördüğümde ilginç olduğunu düşündüm. Uzun zamandır ilanı bu şekilde asılı olduğunu görüyorum” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    İshak Paşa Hamamı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sinan Yıldırım, İstanbul, Sultanahmet, Fatih Sultan Mehmet
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