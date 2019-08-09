Kenya ilçe meclisi toplantısında zorunlu 'gaz çıkarma' arası: Gelirken vanilyalı veya çilekli oda spreyi getirin

Kenya’da bir bölge meclisinde yapılan hararetli bir oturum, üyelerden biri gaz çıkarınca kesintiye uğradı. Salonu havalandırılması için boşaltan başkan, üyelerden gelirken oda spreyi getirmelerini istedi ve basına göre “Vanilyalı veya çilekli fark etmez” dedi.

Kenya’nın batısında bulunan Homa Bay bölgesinde ilçe meclisi, pazar stantlarını görüşmek üzere toplandı. Ancak yerel basının aktardığına göre, konuyla ilgili tartışmalar hararetli bir şekilde sürerken kötü bir kokunun yayılması üzerin farklı bir tartışma başladı.

‘KİMİN YAPTIĞINI BİLİYORUM’

Üyelerden Julius Gaya, meclis başkanına seslenerek “Aramızdan biri havayı kirletti ve onun kim olduğunu biliyorum” diye çıkıştı.

Gaya’nın gaz çıkarmakla suçladığı kişininse, “O ben değilim. Meslektaşlarımın önünde böyle bir şeyi yapamam” diyerek suçlamayı reddettiği belirtildi.

Olaya el atan Meclis Başkanı Edwin Kakach, salonun havalandırılması için oturuma ara verdi ve üyelerden dışarıya çıkmasını istedi. Yerel basının iddiasına göre Kakach, salona geri dönecek üyelerden hava temizleyici oda spreyi getirmelerini istedi. Buna göre, “Herhangi bir ofiste bulabileceğiniz hangi aroma varsa getirin, vanilyalı veya çilekli fark etmez. Bu kadar kötü kokuyla oturmaya devam edemeyiz” dedi.

Basına göre bu spreylere gerek kalmadan salon havalandırıldı ve tartışmaya devam edildi.