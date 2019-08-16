Olay Dublin’de bir barda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ünlü dövüşçünün barda oturan yaşlı adamın bardağına kendi içkisinden koyduğu görüldü. Yaşlı adam, McGregor’un koyduğu içkiyi içmeyince, McGregor yaşlı adamı sol eliyle yumrukladı. Barda bulunan kalabalık, McGregor’u bardan uzaklaştırırken, yaşlı adamın yerinden kalkamadığı görüldü. Yerel medya, olayın Nisan ayında yaşandığını; görüntülerin ise kendilerine yeni ulaştığını yazdı.
Ünlü dövüşçü McGregor, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı https://t.co/taeTLlowiK pic.twitter.com/blVnOoUa3q— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 15, 2019
DAHA ÖNCE FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İSTEYEN HAYRANININ TELEFONUNU KIRMIŞTI
6 Ekim 2018’de Khabib Nurmagomedov’a mağlup olan ve Nurmagomedov’a Müslüman olduğu için “terörist” diyerek hakaret etmişti. McGregor daha sonra bir başka skandala daha imza atmış ve Nurmagomedov’un tesettürlü eşi hakkında “havlu” benzetmesi yapmıştı.
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