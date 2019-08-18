Tarkan'dan Kaz Dağları için şarkı

Türk pop müziği sanatçısı Tarkan ile Boğaziçi Caz Korosu şefi Masis Aram Gözbek, Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamına tepki olarak bir şarkı yaptı.
Söz ve müziğin Tarkan'a ait olduğu şarkının düzenlemesi ise Gözbek'e ait.
Bir olur geliriz üstesinden— Tarkan (@tarkan) 18 августа 2019 г.
Her şey mümkün eğer inanırsan @bogazicicazkoro 👏🏻👏🏻👌🏻 https://t.co/O1p9mulJ5Q
Gazete Duvar'ın haberine göre Gözbek'in yönetimindeki Boğaziçi Caz Korosu ve Boğaziçi Gençlik Korosu tarafından seslendirilen 'Uyan' adlı şarkı, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda beğeni aldı.
Tarkan da şarkıyı sosyal medya hesabından "Bir olur geliriz üstesinden, her şey mümkün eğer inanırsan" mesajıyla paylaştı.
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