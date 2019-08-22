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19:18 22 Ağustos 2019
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    Yangın söndürme uçağı

    Akdeniz ülkelerinde kaç yangın söndürme uçağı var?

    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Yaşam
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Türk Hava Kurumu'nun elindeki 3 uçağın motor yuvalarının boş olduğunu söyledi. Peki Türkiye gibi Akdeniz'e kıyısı olan ve sık sık orman yangınlarıyla karşı karşıya kalan ülkelerdeki durum ne?

    © DHA /
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin elinde orman yangınlarıyla mücadele edecek bir uçak filosunun bulunmadığını açıkladı. Ayrıca Türk Hava Kurumu'nun elindeki Canadair CL-215 model 6 uçaktan üçünün faal olmadığı belirtildi. Bakan Pakdemirli, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken 3 uçağın motor yuvalarının boş olduğunu söyledi.

    Söz konusu 6 uçak geçen yıl Bakan Pakdemirli tarafından Yunanistan'a yardım için önerilmişti.

    THK'nın internet sitesinde "Avrupa'nın en büyük Amfibik Yangın Söndürme Filosuna sahibiz" ifadesi yer alıyor fakat filodaki uçak sayısı ve modellerine dair bilgi bulunmuyor. CHP İzmir Millletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada THK'nın elindeki faal uçak sayısını 5, modelini ise Canadair CL-215 olarak duyurdu.

    Peki, Türkiye gibi Akdeniz'e kıyısı olan ve sıcak havaların da etkisiyle sık sık orman yangınlarıyla karşı karşıya kalan diğer ülkelerde durum nasıl?

    YUNANİSTAN

    Euronews'ten Fatih Yetim'in haberine göre komşu Yunanistan bölgenin en geniş yangın söndürme uçak filolarından birine sahip. Her ne kadar filonun yaşlı olması zaman zaman eleştiri konusu olsa da 13 Canadair CL-215 ile 7 Canadair CL-415'den oluşan 20 uçaklık bir filo faal olarak kullanılıyor. Canadair filosunda 22 uçak vardı ancak 2 CL-415 kaza yaptı.

    LEADER Tedbirinin Lansman Toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşma yaptı.
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
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    Canadair CL-415 12 saniye içinde 6 tona kadar su alma kapasitesine sahip. 1.400 km uçuş menzili bulunan uçakların su alabilmek için 1.5 km'lik bir su pistine ihtiyaçları var.

    Yunanistan'ın elinde ayrıca 18 adet Polonya yapımı Pezetel tipi yangın söndürme uçağı bulunuyor. Ancak 1983'ten bu yana kullanılan küçük uçaklar özellikle yeni model Canadair CL-415'lerin gelmesinin ardından genellikle devriye/kontrol görevleri için uçuyor.

    FRANSA

    Fransa Sivil Savunma bünyesinde yer alan yangın söndürme uçaklarının sayısı 26. Bunlardan 11'i CL-415, 10'u Tracker, 3'ü Beechcraft ve 2'si de Dash.

    Filonun en eski uçakları olan ve Ağustos ayında yangın söndürme çalışmaları sırasında düşerek bir pilotun ölümüne neden olan Tracker'lar yerini 2020'de Dash model uçaklara bırakacak. Fransa 6 adet Dash alacağını duyurdu. Yeni nesil yangın söndürme uçağı olarak tanıtılan Dash, 10 ton su taşıma kapasitesine sahip.

    © DHA /
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    Beechcraft model uçaklar ise daha çok devriye görevleri için kullanılıyor.

    Fransa senatosunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 26 uçak için 90 pilot görev yapıyor.

    İSPANYA

    Akdeniz ikliminin de etkisiyle sık sık orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'nın elinde 17 uçaktan oluşan bir Canadair filosu bulunuyor (14 CL-215 ve 3 CL-415).

    İspanya'da yangın söndürme uçakları hava kuvvetlerinin bünyesinde görev yapıyor.

    İTALYA

    İtalya'nın yangın söndürme filosunda 16 CL-415 ile 3 CL-215'ten oluşan 19 uçaklık bir Canadair ağırlığı dikkat çekiyor.

    Etiketler:
    Euronews Türkçe, İspanya, Fransa, Yunanistan, Türkiye, Türk Hava Kurumu (THK), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz, Orman yangını
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