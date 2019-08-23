Dünya Sağlık Örgütü'nden mikroplastiklerin daha fazla araştırılması çağrısı

Raporda görüşlerine yer verilen örgütün Halk Sağlığı ve Çevre Direktörü Dr. Maria, 'mikroplastiklerin sağlığa etkileri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu, zira içme suyu dahil her yere karıştıklarını' kaydetti.
Neira, "Sahip olduğumuz sınırlı bilgiye dayanarak içme suyundaki mikroplastikler mevcut seviyelerde sağlık riski oluşturuyor gibi gözükmüyor. Ancak daha fazlasını öğrenmemiz gerek. Aynı zamanda dünya genelinde plastik kirliliğinin artmasını durdurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
BBC'nin haberine göre de raporun yazarlarından Jennifer de France, her ne kadar eldeki kanıtlar, mikroplastiklerin ve bunlarla ilişkili kimyasalların yutulmasıyla ilgili sağlık risklerinin 'minimal' düzeyde olduğunu ortaya koyuyor olsa da daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
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