ABD'li oyuncu McConaughey üniversitede ders verecek: 'Benim hocam olsaydı tek bir dersi bile kaçırmazdım' 

Matthew McConaughey’nin, 1993 yılında mezun olduğu okulun Moody İletişim Fakültesi’nde tam zamanlı profesör olarak görev yapacağı duyuruldu. Aktörün, güz döneminden itibaren senaryodan ekrana film yapım süreci hakkında ders vereceğini belirtildi.

Ünlü oyuncu 2015 yılından beri bu bölümde konuk profesör olarak görev yapıyordu, bu dersi de fakülte üyesi ve yönetmen Scott Rice ile birlikte veriyordu. Ancak artık müfredatta sadece McConaughey olacak.

Dekan Jay Bernhardt, “Matthew, okulumuza ve öğrencilerimize karşı son derece ilgili. Vaktini ve yeteneğini paylaşarak geleceğin girişimcilerini ve medya liderlerini yetiştirmeye yardım edecek olması bakımından çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

In recognition of his professional pedigree and personal investment in student success, Matthew McConaughey has been appointed a #TEXASMoody professor of practice. @McConaughey will continue to teach the #UTScriptoScreen class in @UTRTF. pic.twitter.com/9goKkc6U0A — TEXAS Moody (@UTexasMoody) August 28, 2019

​McConaughey ise, “Zaman ve nesil fark etmeksizin, film yapmak ve bir kağıttaki sözleri filme aktarmak, hem bilim hem de sanat. Süreçteki hakiki keyif ve gerçek unsurlar zamansız. Bu her zaman derslerimizin odak noktası olacak” dedi.

'HEMEN TAŞINIYORUM'

Duyurunun yapılması öğrenciler arasında heyecan yarattı.

Henüz öğrenci olmayan pek çok kişi bir an önce üniversiteye girmek istediğini belirtti, başka üniversitelere gidenler de transfer olmak istediklerini söyledi. Bazıları Teksas sınırılarında olmanın bile yeteceğini düşünerek "Hemen taşınıyorum" dedi.

Matthew McConaughey is gonna be a professor at UT Austin so I guess I’m transferring pic.twitter.com/q83YbAeeeb — shea butter baby ✨🌙 (@50ShadesofKeke) August 28, 2019

​Sosyal medyada bir kullanıcı, hemşirelik okulunu bırakıp sinema okumak istediğini söylerken bir diğeri de “Benim hocam olsaydı tek bir dersi bile kaçırmazdım” ifadelerini kullandı.

i would never miss a class if matthew mcconaughey was my professor https://t.co/84wT56JCuX — mac ☀️ (@_macnz) August 29, 2019

​“Düşünsenize sınıfa giriyorsunuz ve karşınızda Matthew McConaughey duruyor”, “O sınıfın her yaştan kadınla tıka basa dolu olacağını düşünüyorum, hepsi de içini çekecek”, "Tanrım lütfen kampüste onu göreyim" gibi pek çok mesaj paylaşıldı.

please let me see Matthew McConaughey on campus this year pic.twitter.com/cE5idkOZW5 — Alé (@_untALEnted) August 28, 2019

​Bir kullanıcı ise aktörün zor telaffuz edilen soyadına işaret ederek, “Öğrencilerin, Google olmadan bunu ne kadar sürede öğreneceğini merak ediyorum” diye yazdı.

i wonder how long it’s going to take matthew mcconaughey’s students to learn how to spell his last name without google — yalitza apariciosus (@dunevillenuve) August 29, 2019

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