Vedat Milor: Falcao Kolombiyalı, ülke mutfağını düşününce bizde beğeneceğini düşündüğüm restoranlar var

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao hakkında kendisine en az yüz tane mesaj ve yorum geldiğini belirtti.
"Türkiye’de sadece Galatasaray değil tüm takımlar için geçerli. Yamyam ritüelleri analojisi yapılabilir. Hani haşlayıp yemeden önce şenlik düzenleniyor ya. İşte biraz bana onu hatırlatıyor çünkü birkaç maç bekleneni veremeyince oyuncu da hoca da topa tutuluyor.
Falcao Kolombiyalı. Ülke mutfağını düşününce bizde beğeneceğini düşündüğüm restoranlar var."
Falcao Kolombiyalı. Ülke mutfağını düşününce bizde beğeneceğini düşündüğüm restoranlar var.— Vedat Milor (@vedatmilor) September 2, 2019
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