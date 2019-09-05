Brad Pitt: Angelina'dan ayrıldıktan sonra alkol tedavisi gördüm

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, Angelina Jolie ayrılığının ardından yaşadıklarıyla ilgili New York Times gazetesine röportaj verdi.

55 yaşındaki aktör, Jolie ile ayrıldıktan sonra alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için Adsız Alkolikler Derneği'ne üye olduğunu anlattı. Pitt, bu süreçte yaklaşık bir buçuk yıl alkolizm tedavisi gördüğünü söyledi.

Bağımlılıktan kurtulmak için attığı bu adımın 'özgürleştirici' olduğunu belirten Pitt, Adsız Alkolikler ile çalışırken kendi çirkin yüzüyle başa çıkmayı öğrendiğini söyledi.

Eskiden içki masasının kendisi için 'güvenli bölge' anlamına geldiğini belirten Pitt, "Çünkü kimse kimseyi yargılamıyor ve siz de kendizi yargılayamıyorsunuz. Sonradan fark ettim ki alkol sadece bizim kötü taraflarımızı ortay çıkarıyor, bu yüzden alkollüyken kimseyi yargılayamıyorsunuz" dedi.

'BAŞA ÇIKMAKTA ZORLANIYORDUM'

Özellikle şöhretinin dünya çapında duyulmaya başlandığı 1990'lı yıllarda uyuşturucu da kullandığını belirten oyuncu o günleri ise şu sözlerle anlattı:

"90'larda bir anda tüm dikkatler üzerimde toplanmıştı. Benden beklenenler ve hakkımdaki yargılarla başa çıkmakta zorlanıyordum. Gerçek bir keşiş gibi olmuş ve kendimi unutmaya başlamıştım."

Okulunu bitirdiğinden beri 'kafayı çekmediği' bir gün bile olmadığını söyleyen Pitt, bir süre sonra tüm bunları hislerinden kaçabilmek için yaptığını fark ettiğini söyledi.

'HİSLERİM TEKRAR BENİM KONTROLÜMDE'

Pitt, aile kurduktan sonra uyuşturucu kullanmadığını ancak alkol almaya devam ettiğini ve bunun zamanla büyük bir problem haline geldiğini ifade etti.

Tedaviye katılmasının ardından, son altı aydır alkol almadığını ve kendisini iyi hissettiğini belirten oyuncu, "Hislerimin kontrolü tekrar benim elime geçti" dedi.

Üçü evlatlık, üçü de biyolojik olmak üzere 6 çocukları olan Jolie ve Pitt çifti, 12 yıllık beraberliğin ardından 2016 yılında yollarını ayırmaya karar vermişlerdi.

Angelina Jolie, 18 Eylül’de Brad Pitt'e boşanma davası açmış, ancak ikili velayet konusunda anlaşmaya varamamıştı. Uzun süren dava sürecinin ardından velayet Jolie'ye verilmişti.

2016 yılında Pitt hakkında çocuklarına sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma açılmış ancak 'herhangi bir kanıt bulunamadığı' gerekçesiyle sona ermişti.