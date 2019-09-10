Türkiye'nin en güvendiği ünlüler

Eyüboğlu, Ipsos’un 23-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında MediaCat için hazırladığı anketin, Türkiye nüfusunu temsil eden 12 ilde 15-55 yaş arasındaki bin kişiyle yapıldığını, deneklere fotoğrafları gösterilen 80 ünlünün inandırıcılık ve güvenirlilik endeksini belirlemek için yapılan çalışmaya yeni bir parametre dahil edildiğini aktardı.
Eyüboğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:
'HALUK LEVENT'LE BEYAZ ARASINDA UÇURUM VAR'
En güvenilen beş ünlünün sosyal medyada anılma hacminin birincisi Levent ile beşincisi Beyazıt Öztürk arasında uçurumlar kadar fark var.
- Haluk Levent: 646 bin 363
- Tarkan: 438 bin 872
- Müge Anlı: 216 bin 485
- Şener Şen: 64 bin 544
- Beyazıt Öztürk: 24 bin 778
Levent’in sosyal medyada yarattığı etkileşimde, başkanı olduğu AHBAP’la her gün birilerine yardım eli uzatmasının payı büyük. ‘O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapmamış olsa Öztürk’ün sosyal medyada esamesi okunmayacak demek ki. Benim kanaatim değil bu. Ipsos’un ‘Arama-Konuşulma Endeksi’nin, ünlülerin ‘zihinlerdeki payı’ diyor bunu. CGE’ndeki ilk beş ünlünün ‘zihinlerdeki payı’ şöyle:
- Haluk Levent: Yüzde 15.2
- Tarkan: Yüzde 10.2
- Müge Anlı: Yüzde 5.1
- Şener Şen: Yüzde 1.5
- Beyazıt Öztürk: Yüzde 0.6
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