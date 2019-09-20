Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor

Buluşu yapan ekibin başındaki profesör Brian Wardle, “Beklenmedik bir şeydi, gerçek bir bilimsel buluş gibi. Nanotüp yapmanın yeni yöntemlerini araştırıyorduk. Yeni bir madde yaptığınızda ilginç özellikleri olabiliyor.” dedi.

Euronews'ten Enis Günaydın'ın haberine göre daha öncekine göre on kat daha az ışık yansıtan yeni ‘en siyah madde’, özellikle uzay bilimi araştırmacıları için çok büyük değer taşıyor. NASA astrofizikçisi John Mather, çok uzakta bulunan gök cisimlerini gözlemlemek için etraftaki yıldızlardan yansıyan ışıkların emilmesi gerektiğini vurguluyor.

BULUŞ, BİR SANATÇI SAYESİNDE YAPILDI

Çalışmayı yapan Wardle, ürettikleri maddenin en siyah cisim olduğunu MIT Sanat Merkezi’nde çalışan Diemut Strebe isimli sanatçı sayesinde keşfettiklerini açıkladı.

Strebe’nin sanat çalışmalarında kullanmak üzere yaptığı talep üzerine keşfettikleri maddelerin daha önce incelemedikleri değerlerine baktıklarını söyleyen Wardle, bu şekilde buluşu yaptıklarını belirtti.

How do you make a 16.78-carat diamond disappear? By coating it with a novel "blackest black" material made from carbon nanotubes by #MITAeroAstro Prof. Brian Wardle and his lab, for an art exhibit in collaboration with @ArtsatMIT and artist Diemut Strebe. https://t.co/vSRZUdKicU pic.twitter.com/yLl6XHtkXf — MIT AeroAstro (@MITAeroAstro) September 13, 2019

Strebe, sanatçılar için de öneme sahip olacak yeni madde ile 2 milyon dolar değerindeki bir elması kaplayarak onu görünmez hale getirdi.

Daha önce 'Vantablack' isimli madde, en siyah cisim olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti. Işığı yüzde 99,965 oranında emen ‘Vantablack’ maddesinin telif hakkını sanatçı Anish Kapoor satın almıştı.