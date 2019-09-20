Brad Pitt, öldürmekle tehdit ettiği Weinstein hakkında konuştu: 'İleri gitmeyeceğinden emin olmam gerekiyordu'

ABD'li oyuncu Brad Pitt, CNN'de verdiği röportajda eski kız arkadaşı olan Gwyneth Paltrow'a cinsel saldırıda bulunan Harvey Weistein ile ilgili soruları yanıtladı.

Pitt, CNN International'dan Christiane Amanpour'a verdiği röportajda onlarca kadına cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüzle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Pitt, 1990'larda Weinstein'ın yapımcılığını üstlendiği 'Emma' adlı filmde başrol oynayan o dönemki sevgilisi Paltrow'un Weinstein'ın cinsel tacizine maruz kalmasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

"O zamanlar Ozarklı bir çocuktum ve böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık...Bu olayın daha fazla ileri gitmeyeceğinden emin olmam gerekiyordu. Çünkü Paltrow onunla iki film yapacaktı" diyen Pitt şunları söyledi:

"Sanırım ilginç olan şey, özellikle Hollywood'da erkeklerin ve kadınların dinamikleri yeniden ayarlanıyor. O yüzden bunun anlatılması gereken önemli bir hikaye olduğunu düşünüyorum."

After Harvey Weinstein allegedly sexually harassed Gwyneth Paltrow, her boyfriend at the time – Brad Pitt – confronted the media mogul.



"At that moment, I was a boy from the Ozarks on the playground,” he tells me. “That was how we confronted with things.” pic.twitter.com/bYLW6r4geo — Christiane Amanpour (@camanpour) September 18, 2019

​'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞTİ

Geçen sene Weinstein ile ilgili cinsel saldırı iddiasının detaylarını Howard Stern's Sirius XM isimli radyo programında paylaşan Paltrow, Weinstein'in 'Emma' filminin detaylarını konuşmak için buluştukları bir otelde kendisini elle taciz ettiğini söylemişti.

Olayın ardından orayı hemen terk ettiğini anlatan Paltrow, olayı o zamanki sevgilisi Pitt' anlattığını ve oyununcunun Weinsten'a ‘Eğer onu bir daha rahatsız edersen, seni öldürürüm' dediğini söylemişti.

Gwyneth Paltrow says Brad Pitt threatened to kill Harvey Weinstein over alleged sexual harassment https://t.co/kcC9RRmd3d pic.twitter.com/XoKMu1K5LL — Variety (@Variety) May 25, 2018

​Yapımcı Weinstein'i ekim 2017’den bu yana aralarında Salma Hayek, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman, Mira Sorvino gibi pek çok ünlü oyuncunun cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya.