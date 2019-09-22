Annesini rüyasında gördü, güneş enerjisiyle çalışan 'Duamatik' tasarladı

Bursa'da Tayfun Ertürk, mezarını sık sık ziyarete gidemediği annesini rüyasında görünce, güneş enerjisiyle çalışan uzaktan kumandalı 'DuaMatik' adını verdiği cihazı tasarladı. Cihaz, perşembe akşamları otomatik olarak dua okumaya başlıyor.
İnegöl ilçe merkezinde oturan 50 yaşındaki Tayfun Ertürk, 6 aylık bir çalışmayla 'DuaMatik' adını verdiği cihaz tasarladı. Ertürk cihazı, 2009 yılında 22 gün arayla yaşamını yitiren annesi Cemile ve babası Mehmet Ertürk'ün mezarının da bulunduğu, Şehitler Mahallesi Mezarlığı'na monte etti. Anne ve babasının mezarına gidemediği için böyle bir cihaz tasarladığını belirten Tayfun Erturk, Türkiye genelinde hali hazırda bu cihazın örneğinin olmadığını belirtti. Tayfun Ertürk, "2009 yılında önce annemi, 22 gün sonra ise babamı kaybettim. Bu benim için büyük bir yıkım oldu. Depresyondan uzun süre çıkamadım. Annem ve babamın kabirleri Şehitler Mahallesi Mezarlığı'nda. Ben İnegöl merkeze taşındığım için her gün mezarlarına gidemiyorum. Son aylarda rüyalarıma giren annem, ‘Oğlum bizler burada duaya muhtacız, sen de yoksun’ gibi sözler söyleyince büyük üzüntü duydum. Böyle bir cihaz yapmak istedim" dedi.
GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR
DuaMatik ismini verdiği cihazı yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucunda yaptığını aktaran Ertürk, "Güneş enerjili sistemle çalışan bir cihaz. Perşembe akşamları otomatik olarak dua okumaya başlıyor. Yüksek hoparlör sistemiyle tüm mezarlıktan duyuluyor. Yasin ve diğer sureleri okuyup 15 dakika içinde kapanıyor. Haftada bir gün dua okuyor. Öncelikle annem ve babam için düşünmüştüm, ama sonra tüm mezarlığı kapsaması için büyük bir sistem kurdum. Burada çünkü ismi unutulmuş şehitlerimiz, evliyalarımız da var" diye konuştu.
Cihazı geliştirmek istediğini belirten Ertürk, "Eğer talep olursa herkese cihaz konusunda yardımcı olurum. Seri üretime geçebilme noktasında çalışmalarım olacak. Ben şu an işsizim. Maddi imkanım olmamasına rağmen bu projemi bitirdim. Bununla vicdanen rahatım. Huzurlu uyku uyuyorum. En azından burada annem, babam ve tüm ismi unutulmuş insanların ruhları için böyle bir cihazı yapmak beni onurlandırdı. Bu cihaz yaklaşık 4 bin TL’ye mal oldu. Güçlü bir sistem. 20 bin metrekare alan içerisine yayılan bir ses seviyesi var" ifadelerini kullandı.
TEK KİŞİLİK HELİKOPTER PROJEM VAR
Farklı bir projesinin daha olduğunun altını çizen Ertürk, "Tek kişilik helikopter projem var. Bunla alakalı çalışmalarım var. TÜBİTAK, KOSGEP gibi kurumlarla paylaştım. Projemin prototipi için 70 bin lira kaynak gerekiyor. Bu kaynağı sağlamak için arayışlarım devam ediyor. Bu konuda sponsorlardan destek bekliyorum" dedi.
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