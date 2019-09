Su altında evlilik teklif ederken boğuldu

Tanzanya'da sürpriz evlilik teklifi ölümle sona erdi.

Steven Weber ve Kenesha Antoine adlarındaki Amerikalı çift, Tanzanya'nın Pemba Adası'nda tatildeydi, su altına inşa edilmiş odaları bulunan bir otelde kalıyorlardı. Weber, kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmak istedi, bir mektup ve yüzükle suya daldı. Weber, yazdığı notu suya bakan pencereden kız arkadaşına gösterdi. Notta, ''Senin hakkındaki her şeyi ne kadar sevdiğimi söyleyecek kadar nefesimi tutamıyorum. Ama seninle ilgili her şeyi her gün daha çok seviyorum'' yazıyordu.

Steven Weber ardından da mayosunun cebinden yüzüğü çıkardı. Teklif nedeniyle mutluluk çığlıkları atan genç kadın, sevgilisinin o anlarını cep telefonuna kaydetti ancak onu son görüşü olduğunu bilmiyordu. Genç adam, teklifin ardından su yüzüne doğru harekete geçti ancak nefesi yetmedi. Teklifte bulunurken tüm nefesi tükenen Steven Weber bir daha su yüzüne çıkamadı.

Acı olayı Facebook'tan duyuran genç kadın mesajında ''Sudan asla çıkamadın, bu yüzden cevabımı asla duyamadın'' yazarak teklifine ''Evet'' dediğini yazdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

