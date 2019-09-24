Boston Dynamics, Atlas robotun son videosunu paylaştı

Boston Dynamics, daha önce dengede durarak yürüme becerisi kabiliyeti olan Atlas adlı robotun, çok farklı jimnastik hareketleri yapabildiği videoyu paylaştı.
Webtekno'nun haberine göre ise bu video, robotun bu rutini her seferinde kusursuz bir şekilde yerine getirdiği anlamına gelmiyor. Videoda belirtilene göre robotun başarı şansı yaklaşık %80. Yani robot her beş denemeden birinde çuvallıyor. Yine de biz “organiklere” kıyasla ortalamadan çok daha yüksek bir başarı yüzdesi olduğunu söyleyebiliriz.
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