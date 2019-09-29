Elon Musk, uzaylıların varlığına inanmıyor

51. Bölge olarak bilinen Homey Hava Üssü’nde uzaylıların bulunduğu yönündeki hikayeler için ‘popüler mem’ nitelendirmesi yapan Musk, Güneş Dünya’yı yok etmeden kurtulmak için sadece 700 milyon yıl süre kaldığını hatırlatarak, uzayı ve diğer gezegenleri araştırma çağrısında bulundu.
Uzay aracının bir-iki ay içerisinde ilk misyonu için fırlatılacağını duyuran Musk, uzay araçlarının tek kullanımlık olmaktan çıkarılıp uzun ömürlü hale getirilmesinin uzay yolculuğunun sürdürülebilirliği için olmazsa olmazı olduğunu kaydetti.
Starship’in ilk uçuşunda dünyaya dönmeden önce yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıkması hedefleniyor.
Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019
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