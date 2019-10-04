Örtü altında saklanan şüpheli polise kahkaha attırdı

Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polisin şüpheliye üstündeki örtüyü atmasını söylediği ve ardından kahkahalar attığı duyuldu. Daha sonra ayağa kalkan şüpheli, ellerini arkada birleştirerek teslim oldu.
Brezilya’da polisin baskın yaptığı evdeki bir şüpheli, üzerine örtü alarak odanın köşesine çömeldi. Polisten saklandığını zanneden şüpheliyi polis kahkaha atarak gözaltına aldı.
Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polisin şüpheliye üstündeki örtüyü atmasını söylediği ve ardından kahkahalar attığı duyuldu. Daha sonra ayağa kalkan şüpheli, ellerini arkada birleştirerek teslim oldu.
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