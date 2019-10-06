İngiltere’de dünya evine giren bir kadının düğün için yaptırdığı manikürde ölen babasından geriye kalan küllerin bir kısmını kullandığı öğrenildi.

Uniland sitesinin aktardığı habere göre Stoke-on-Trent kentinde yaşayan 26 yaşındaki Charlotte Walton, düğün için yaptırdığı manikürde ölen babasından geriye kalan küllerin bir kısmını kullandı.

Haberde, Walton’un uzun süredir evlilik töreninde kendisine refakat etmesini hayal ettiği babasının nikâha birkaç ay kala kanserden öldüğü belirtildi.

Bunun üzerine Charlotte’nın kuzeni, düğün manikürünü yaparken ölen babanın küllerinin bir kısmını kullanmayı önerdi. Charlotte ise bu fikri ‘inanılmaz’ ve ‘gerçekten şirin’ buldu.

Daha sonra Walton, törende babasının gerçekten de elini tuttuğu hissine kapıldığını anlattı: “Bana törende eşlik edebildiğini hissediyordum, bu onun gerçekten arzu ettiği bir şeydi.”

Ölen babasından kalan küllerin arasında küçük kemik parçacıkları aradığını ve onları manikür için kullandığını anlatan Charlotte, törenden sonra tırnakları koruduğunu ve evinde astığını ifade etti.

İngiliz gelin düğün maniküründe babasından geriye kalan külleri kullandı https://t.co/oK9b9uQGix pic.twitter.com/AXFDMKHuxA — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 6, 2019

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