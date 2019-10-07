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15:05 07 Ekim 2019
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    Gumbo Limbo Doğa Merkezi, ölen yavru deniz kaplumbağasının ve midesinden çıkan plastik parçalarının fotoğrafını Facebook'ta paylaştı. 

    Ölen yavru deniz kaplumbağasının midesinden 104 plastik parçası çıktı: Tek çözüm plastik tüketimini tamamen bitirmek

    © Fotoğraf : Facebook/Gumbo Limbo Nature Center, Inc.
    Yaşam
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    ABD'nin Florida eyaletinde karaya vuran yavru bir deniz kaplumbağasının midesinden 104 plastik parçası çıktı. Yosunlara yapışan plastik parçalarını yiyerek doyduklarını sanan yavru kaplumbağaların açlıktan öldüğünü belirten uzmanlar, "Plastiğin gündelik kullanımdan tümüyle kaldırılması lazım" dedi.

    Avuç içine sığacak boyuttaki yavru kaplumbağa, bulunduğunda ölmek üzereydi ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 

    Bu yıl denizde mikroplastik yedikten sonra açlıktan ölen en az 12 kaplumbağayla karşılaştıklarını belirten Floridalı uzmanlar, "İnsanlar plastik almaya son vermedikçe sorun sona ermeyecek" uyarısını yaptı. 

    Gumbo Limbo Doğa Merkezi, ölen yavru deniz kaplumbağasının ve midesinden çıkan plastik parçalarının fotoğrafını Facebook'ta paylaştı. 

    Plastik atık
    © Fotoğraf: Pixabay
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    CNN'e konuşan kaplumbağa rehabilitasyon uzmanı Emily Mirowski, bulduklarında yavrunun çok zayıf ve güçsüz olduğunu aktararak şunları söyledi:

    "Gerçekten iç parçalayıcı. Ama bu bizim yıllardır gördüğümüz bir şey. Nihayet bu görüntüyü başka insanlar da görebildiği için memnunuz ve farkındalık yaratmasını umuyoruz."

    Her yıl mart-ekim arası yumurtadan çıkan yavrular, 'sargassum' denilen gezgin büyük yosunlara yüzüp ilk birkaç yılı bunların arasında yaşadığını anlatan Mirowski, "Sorun şu ki, okyanusları doldurup taşan plastik atıklar bunlara yapışıp kalıyor. Tüm mikroplastikler deniz yosunlarına yapışıp kalıyor ve yavru kaplumbağalar bunları yiyecek sanıyor" diyerek şöyle devam etti:

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    © AA / Jefri Tarigan
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    "Midelerindeki plastiğin verdiği doluluk hissi yüzünden kendilerini tok sanıyorlar, o yüzden hayatta kalmak için ihtiyaçları olan beslenmeyi yapmıyorlar ya da almıyorlar."

    CNN, bu yıl yumurtadan çıktıktan birkaç hafta sonra karaya vuran onlarca yavru kaplumbağanın merkeze getirildiğini ve hepsinin midelerinde plastik bulunduğunu belirtti. 

    Plastik tüketimi yüzünden yetersiz beslenen ve güçten düşen kaplumbağaların karaya vurmasının çok yaygınlaştığı, bu yüzden Floridalıların buldukları kaplumbağaları rehabilitasyon için bırakmaları amacıyla merkezin dışına kutular konulduğu aktarıldı.

    Bu kaplumbağalardan bazılarının hayatta kaldığını, ama çoğunun çok zayıf ve güçsüz oldukları için kurtarılamadığı kaydedildi. 

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    Kaplumbağalara her gün ufak dozda sıvı verdiklerini belirten Mirowski "Ondan sonra plastikten doğal yollarla kurtulmalarını umuyoruz. Önemli olan onların iştahlarını geri kazanmalarını sağlayacak sıvıyı almalarını sağlamak" dedi. 

    Kaplumbağa rehabilitasyon uzmanı "Ama insanlar plastik satın almayı durdurmadıkça ve plastik atıkları düzgün şekilde bertaraf etmedikçe bu sorun sona ermeyecek. Plastik kullanımını mümkün olduğu kadar çok azaltmalıyız" vurgusunu yaparak ekledi:

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    "Geri dönüşüm yetmez, plastiğin gündelik kullanımdan tümüyle kaldırılması lazım. İlk günden beri üretilmiş her plastik parçası hala dünya yüzünde bir yerde. Asla ortadan kalkmıyor, sadece daha küçük parçalara bölünüyor."

    Etiketler:
    ölüm, Facebook, mikroplastik, Plastik, Deniz kaplumbağası, CNN, Gumbo Limbo, Florida, ABD
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