PUBG Mobile önlemleri arttıyor: 10 yıl ceza

2018'in Mart ayından beri piyasada olan PUBG Mobile'da sayıları iyice artmaya başlayan hilekârlara karşı önlem alınacağı açıklandı.

Özellikle diğer oyuncuların rapor ve şikayetlerini dikkate alma hususunda daha da hassas davranacak olan PUBG Mobile, hile yapan kullanıcıların güncel listesini de herkesle paylaşacak.

PUBG'den yapılan açıklama şöyle:

"Sevgili PUBG MOBILE oyuncuları, Her oyuncu için adil ve eğlenceli bir oyun ortamı sunmaya ve hile yapmayı önlemeye her zaman çalıştık. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz; Bu nedenle, ihlal edilen her bir hesaba 10 yıllık bir yasak verilmiştir. Tüm oyunculara adil oyunun önemini hatırlatmak isteriz ve PUBG MOBILE'ı adil ve eğlenceli tuttuğunuz için teşekkür ederiz. Bir oyuncunun aldatmakta veya bir maçta oyun oynamalarına dürüst olmayan bir şekilde yardımcı olmak için izinsiz bir 3. taraf uygulamasını kullandığından şüpheleniyorsanız, lütfen bizi bilgilendirmek için oyun içi raporlama sistemini kullanın. Tüm bu raporları iyice araştırıyoruz ve bulgular size bildirilecektir.

Dolandırıcılara karşı katı bir disiplin vermeye ve onaylanan dolandırıcıların kimliklerini yayınlamaya devam edeceğiz. PUBG MOBILE'ı daha iyi bir oyun yapmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz."

Verilere göre, 12 Eylül ayındaki şikayet ve tespitlerle şimdiye kadar 3 bin 500 kişi tam 10 yıl boyunca oyuna girememe yasağı aldı.