Defineciler Adamkayalar'ı talan etti: 'Burası Göbeklitepe kadar değerli'

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, Adamkayalar’ın define avcıları tarafından tahrip edildiğini belirterek, "Burası Göbeklitepe, Nemrut, Perge ve Efes kadar değerlidir. Burası kaybolmadan burayı ören yeri statüsüne getirmeliyiz" dedi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Şeytan Deresi Kanyonu'nda bulunan 'saklı hazine' Adamkayalar, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, Adamkayalar’ın define avcıları tarafından tahrip edildiğini belirterek, "Burası Göbeklitepe, Nemrut, Perge ve Efes kadar değerlidir. Burası kaybolmadan burayı ören yeri statüsüne getirmeliyiz" dedi.
Mersin'in önemli arkeolojik değerleri arasında yer alan 11 erkek, 4 kadın, 2 çocuk, bir dağ keçisi ve kartaldan oluşan Adamkayalar, sarp bir yamaçta yer alması nedeniyle ulaşımı büyük sorun yaratıyor. Keçilerin bile zor inebildiği kayalıklardan geçerek Adamkayalar'a ulaşan meraklılar, bu anı görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor.
Tüm bu zorluklara karşın Adamkayalar bölgesi bugüne kadar hiçbir tarihi kalıntı bulunmamasına karşın define avcıları tarafından talan ediliyor. Define avcıları iş makineleri ve dinamitlerle tarihi eserlerin büyük bir bölümüne zarar verirken Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, Adamkayalar’a giderek bölgede incelemede bulunup yaşanan tahribatı fotoğraflayıp görüntüledi.
Adamkayalar’ın kentin en önemli ören yerlerinden biri olarak tanımlanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Murat Durukan, bölgedeki kabartmaların ölü kültüne ilişkin yapılan kabartmalar olduğunu belirterek, "M.Ö 3’üncü yüzyıldan M.S. 3’üncü yüzyıla kadar geniş bir perspektifte bu kabartmalar inşa edilmiştir. Burada kabartmaların sonunda büyük ihtimalle Tanrı Pan ve Tanrı Hermes’e adanmış bir alanda bulunmaktadır. Bu kutsal alanın hinterlandında yer alan bu kabartmalar, belki de bu tanrıların ihsanından yararlanmak üzere onların ruhlarından, ruhlarını bu tanrılar korusun diye özel insanlar için yapılmış kabartmalardır" dedi.
'ÖREN YERİ STATÜSÜ' DERHAL HAYATA GEÇİRİLMELİ
Son yıllarda Adamkayalar bölgesinde büyük bir tahribatın yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Durukan, şu bilgileri verdi:
"Kabartmalar 2’nci kez dinamitlendi ama maalesef Adamkayalar gittikçe kayboluyor, kaybediyoruz. Burada yapılan tahribat sadece bununla sınırlı değil. Az ötedeki sunak üzerinde de hırsızlık ve definecilik çalışmaları ile patlatmalar devam ediyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu haberi ihbar olarak kabul etmelidir. Burada ciddi bir koruma ve güvenlik önlemi alınmalıdır. Burası bir proje ile ören yeri statüsüne getirilmelidir. Şu anda buradan para kazanamadığımız gibi güvenlik önlemleri de olmadığı için kaybediyoruz, Adamkayalar yok oluyor.
Burası Antalya’da ya da Avrupa’nın herhangi bir ücra köşesinde bir nokta olsaydı belki dünya en çok ziyaret edilen yerlerinden bir tanesi olurdu. Buranın cazibe değeri çok yüksektir. Burası Anadolu’nun en önemli noktalarından bir tanesidir. Burası Göbeklitepe, Nemrut, Perge ve Efes kadar değerlidir. Ancak biz burada herhangi bir güvenlik önlemi bile almış değiliz. Burası bir proje ile derhal hayata geçirilmeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı durumdan vazife çıkarmalıdır. Aksi takdirde bizim boş bıraktığımız noktayı hırsızlar ve defineciler doldurmaktadır. Burası kaybolmadan burayı ören yeri statüsüne getirmeliyiz."
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