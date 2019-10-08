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    Akduman: Ermeni dövüşçünün videosundaki kişi ben değilim, aralıkta Ermenistan'da karşılacağız, ikinci raundu görmeyecek

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    Yaşam
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    Ermeni kafes sporcusu Rafael Abrahamyan'ın türk dövüşçü Batuhan Akduman'ı boğmaya çalıştığı görüntülerin yalan olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akduman, "Kendisine ulaştım ve karşıma çıkmazsa rezil edeceğimi söyledim. 15 Aralık'ta gerçek Batuhan ile karşılaşacak. İkinci raundu göremeyecek" ifadelerini kullandı.

    © Fotoğraf : YouTube
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    Ermeni kafes dövüşçüsü Rafael Abrahamyan'ın 3 kez dünya şampiyonluğu bulunan Batuhan Akduman'ı ringde boğmaya çalıştığına ilişkin görüntüler dün sosyal medyanın gündemindeydi.

    HaberTürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, söz konusu görüntülerin yalan olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akduman, Abrahamyan'ın boğmaya çalıştığı kişinin kendisi olmadığını söyledi.

    'OLAYI SPORCU ARKADAŞLARIMDAN GELEN MESAJLA ÖĞRENDİM'

    "Sosyal medyada yalan yanlış haber veriliyor. Ben olayı dün sabah Rusya'dan sporcu arkadaşlarımdan gelen mesajla öğrendim" diyen Akduman'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Pazar gecesi Rafael Abrahamyan, Türk dövüşçü Batuhan Akduman'ı feci biçimde dövdü diye bir video paylaşıyor. İnanın Azerbaycan'da Mübariz İbrahimov ne ise şu an bu eleman Ermenistan'da halk kahramanı ilan edilmiş durumda. Ben bu haberi alır almaz Rusya üzeirnden harekete geçtim ve Rusya Full Kontak Dövüş Sporları Federasyonu Başkanı Sergey Ermakov ile konuştum ve onun kanalıyla Rafael'e ulaştım.

    'ÖNCE İSİM BENZERLİĞİ Mİ DİYE DÜŞÜNDÜM'

    Maç öncesi reklam bilgilerinde dövülen sporcunun isminin Batuhan Akduman olduğunu görünce önce isim benzerliği mi diye düşündüm. Samara şehri organizasyon temsilcisi üzerinden dövülen sporcunun antrenörüne ulaştım. Antrenörden sporcunun pasaportunu istedim. Sekiz saat sonra üzerinde oynanmış bir pasaport fotokopisi gönderebildiler. Pasaportta U24TUR kodu vardı. Bu yanlış haberle ilgili başvuruda bulunduğumm Cumhuriyet Savcılığı'nda bu kodun Türkmenistan'a ait olduğunu öğrendim.

    'İKİ AY İÇERİSİNDE KARŞMA ÇIKMAMASI HALİNDE ONU DÜNYAYA REZİL EDECEĞİMİ SÖYLEDİM'

    "Yani, benim ismimi, kariyerimi kullanarak 20 yaşındaki Türkmenistanlı bir sporcuyu Rafael ile dövüştürdüler. Sonra Rafael'e ulaştım ve yaptığının çok büyük terbiyesizlik olduğunu, ismimi kullandığını ve iki ay içerisind ekarşıma çıkmaması durumunda onu dünyaya rezil edeceğimi söyledim.

    'KİLO DÜŞECEĞİM, SENİNLE DÖVÜŞECEĞİZ'

    Kendisi 65 kiloda dövüşüyor, benim kilom ise 71. dahası ben hayatımda 70 kilo altında hiç dövüşmedim. Benim 3 dünya şampiyonluğum, bir dünya ikinciliğim ve 3 de dünya üçüncülüğüm ülkemde tek bir cümle haber olmadı ama yemediğim dayağı tüm basın haber yaptı. Bu beni paramparça etti. Rafael de teklifime önce 'Kilo farkı var, dövüşemem' yanıtını verdi. Bunun üzerine ben de 67 kiloya ineceğimi ve benimle dövüşeceğini söyledim.

    Twitter
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    Kendisine 'İstersen ben Ermenistan'a geleyim' teklifinde bulundum. Bunun üzerine önce Rusya'nın Samara kentinin daha uygun olacağını ve iki ay içerisinde dövüşü kabul ettiğini söyledi. Ben de 20 kişilik takımımla Ermenistan'a gideceğimi, 15 Aralık'ta karşımda olmasını ve vizede sorun yaşatmamaları için gereken iletişimi kurup halletmesini söyledim.

    'TEKMESİ DE YUMRUĞU DA ZAYIF'

    Ben beyin kanaması geçiren rakibimi Antalya'da kendi arabamla hastaneye götüren, başında bir gece refakatçi kalan bir sporcuyum. Hiçbir maça da bilenmem ancak herkes şunu bilsin, ona ikinci raundu göstermeyeceğim. Onun boyu 1.70, benim 1.75 ve maçlarını da izledim. Güreş kökenli olduğu belli. Güçlü ama ne tekmesi ne de yumruğu sağlam. Sadece rakibini kaldırıp yere vuruyor.

    'ANNEMİ BAŞIN SAĞ OLSUN DİYE ARADILAR'

    Bu video yayınlandıktan sonra sosyal medyadan hayatımda duymadığım küfürleri duydum. 'Sen bir Ermeni'ye nasıl yenilirsin' diye edilen küfürleri size anlatmam. Futbol milli takımımız farklı farklı ülkelere yenilmiyor mu? Sporda her sonuç olabilir, herkes herkesi yenebilir. Önemli olan sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olmasıdır. Rafael gerçekten ahlaksız davrandı. Annemi arayıp 'Başın sağ olsun' diyenler bile oldu."

    Etiketler:
    Ermenistan, Türkiye, açıklama, MMA, dövüş, Rafael Abrahamyan, Batuhan Akduman
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