Khao Yai Ulusal Parkı'nda sulara kapılan yavruyu kurtarmaya çalışan fil sürüsünden 5 filin daha öldüğü belirtildi. Ölen fil sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Tayland'ın Haew Narok şelalesinin döküldüğü Cehennem Koyağı denilen bölgede bir yavru filin kayarak suya düşmesi, diğer filleri yavruyu kurtarmak için harekete geçirmiş ve onu kurtarmaya çalışan 5 fil ölmüştü.

Bölgedeki 2 fili kurtaran yetkililer olay yerinde devam ettirdikleri çalışmalar sonucunda aynı sürüden 5 filin daha ölüsüne ulaştıklarını açıkladı.

5 filin cansız bedeninin drone ile yapılan çalışmalarda görüldüğü belirtildi.

© Fotoğraf : Tayland'da yavru fili kurtarmaya çalışan sürüden ölen 5 fil daha bulundu

Khao Yai'nin bugün yaklaşık 300 file ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.

© Fotoğraf : Google Maps Haew Narok şelalesinin döküldüğü Cehennem Koyağı

Cehennem Koyağı geçmişte de benzer bir olayla gündeme gelmişti.

Ülkenin ikinci büyük milli parkı Khao Yai'de 1992'de aynı koyakta 8 filin boğulması, Tayland’da ulusal bir meseleye dönüşmüştü.

Tayland, artık sadece 7 bin Asya filine ev sahipliği yapıyor. Bu hayvanların yarısından fazlası esir hayatı yaşıyor.