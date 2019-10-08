Tayland'da yavru fili kurtarmaya çalışan sürüden ölen 5 fil daha bulundu

Bölgedeki 2 fili kurtaran yetkililer olay yerinde devam ettirdikleri çalışmalar sonucunda aynı sürüden 5 filin daha ölüsüne ulaştıklarını açıkladı.
5 filin cansız bedeninin drone ile yapılan çalışmalarda görüldüğü belirtildi.
Khao Yai'nin bugün yaklaşık 300 file ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.
Cehennem Koyağı geçmişte de benzer bir olayla gündeme gelmişti.
Ülkenin ikinci büyük milli parkı Khao Yai'de 1992'de aynı koyakta 8 filin boğulması, Tayland’da ulusal bir meseleye dönüşmüştü.
Tayland, artık sadece 7 bin Asya filine ev sahipliği yapıyor. Bu hayvanların yarısından fazlası esir hayatı yaşıyor.
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