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11:07 09 Ekim 2019
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    Twitter

    Twitter, kullanıcıların kişisel bilgilerini reklam şirketleriyle paylaşmış: Yanlışlıkla yaptık

    © AFP 2019 / Josh Edelson
    Yaşam
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    Twitter, kullanıcılarının telefon numaralarını ve elektronik posta adreslerini yanlışlıkla reklamcılarla paylaşıldığını belirterek, özür açıklamasında bulundu.

    Bilgisayar
    © Sputnik / Ruslan Krivobok
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    Dünya çapında çok sayıda kullanıcıya sahip olan sosyal paylaşım sitesi Twitter, telefon numarası ve e-posta adresi gibi kullanıcı verilerini reklam şirketleriyle paylaştığını açıkladı. 

    Durumun bir hatadan kaynaklandığını ve 'yanlışlıkla paylaşıldığını' söyleyen Twitter, özür açıklamasında bulundu.

    Verilerin özel hedefleme kitlesi belirleyen reklam programıyla paylaşıldığını duyuran Twitter'ın yayınladığı yazılı açıklama şu şekilde: 

    "Yakın zamanda güvenlik veya güvenlik amacıyla bir e-posta adresi veya telefon numarası verdiğinizde (örneğin, iki faktörlü kimlik doğrulaması), bu verilerin yanlışlıkla, özellikle Özel Kitleler ve İş Ortağı Kitleleri reklamcılık sistemimizde reklam amaçlı kullanılmış olabileceğini keşfettik.

    'ÖZÜR DİLERİZ'

    Uyarlanmış Kitleler, reklamverenlerin reklamları, reklamverenlerin kendi pazarlama listelerine göre (örneğin, derledikleri e-posta adresleri veya telefon numaraları) müşterilere hedeflemesini sağlayan endüstri standardı bir ürünün bir sürümüdür. İş Ortağı Kitleleri, reklamverenlerin, üçüncü taraf iş ortakları tarafından sağlanan kitlelere reklamları hedeflemek için aynı Uyarlanmış Kitle özelliklerini kullanmalarına izin verir. Bir reklamveren pazarlama listesini yüklediğinde, güvenlik ve güvenlik amacıyla sağlanan Twitter hesap sahibinin e-posta veya telefon numarasına dayanarak Twitter’daki kişileri kendi listeleriyle eşleştirmiş olabiliriz. Bu bir hataydı ve özür dileriz.

    'KAÇ KİŞİNİN ETKİLENDİĞİNİ SÖYLEYEMEYİZ'

    Twitter
    © Fotoğraf : Pixabay
    Twitter yeni özelliğini kullanıma sundu
    Bundan kaç kişinin etkilendiğini kesin olarak söyleyemeyiz, ancak şeffaf olma çabasıyla herkesin farkında olmasını istedik. Hiçbir kişisel veri ortaklarımızla veya diğer üçüncü şahıslarla harici olarak paylaşılmadı. 17 Eylül itibariyle, bunun gerçekleşmesine izin veren ve artık reklamcılık için güvenlik veya güvenlik amacıyla toplanan telefon numaralarını veya e-posta adreslerini kullanmayan sorunu ele aldık."

    Etiketler:
    Veri gizliliği, Özür, açıklama, Kullanıcı, Reklam, Twitter
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