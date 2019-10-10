Barış Pınarı Harekâtı’na dair son gelişmelerin aktarıldığı canlı yayını, sunucunun 4 yaşındaki oğlu bastı

Sometimes unexpected breaking news happens while you're reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms pic.twitter.com/PGUrbtQtT6— MSNBC (@MSNBC) October 9, 2019
Söz konusu görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Pek çok kimse bu anları oldukça sevimli bulurken, aynı zamanda çalışan annelerin yaşadıkları zorlukların bir göstergesi olduğu düşünüldü.
Yaşanan olay, yakın zamanda BBC kanalında sunulan canlı hava durumu yayınını basan minik kızı akıllara getirdi. Kızını iş yerine getiren sunucu Jacob Wycoff’un programı da, sevimli bir davetsiz misafir tarafından sabote edilmişti. Wycoff sosyal medya üzerinden o anları paylaşarak, meslektaşı Kube’a destek verdi ve onu çok iyi anladığını ifade etti.
I completely understand your feeling @ckubeNBC. https://t.co/YDuwPQnbec— Jacob Wycoff (@4cast4you) October 9, 2019
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