Barış Pınarı Harekâtı’na dair son gelişmelerin aktarıldığı canlı yayını, sunucunun 4 yaşındaki oğlu bastı

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’na dair son gelişmeleri canlı olarak aktaran NBC kanalındaki sunucunun konuşması, stüdyoya giren davetsiz bir misafir sonucu bölündü. Courtney Kube’un işe gelirken yanında getirdiği dört yaşındaki oğlu Ryan’ın canlı yayında birden yanında belirmesi sonucunda, eğlenceli anlar yaşandı. Yaşanan olay sonucu kısa süreliğine dikkati dağılan sunucu, “Kusura bakmayın, oğlum burada, canlı yayında” ifadeleriyle seyircilerden özür diledi.

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Derhal ekrana yansıtılan Suriye haritası görüntüsü sırasında minik Ryan’ın kadrajdan çıkartılması sonucu, genç sunucu durumu kısa sürede toparlayarak haberleri sunmaya kaldığı yerden devam etti.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Pek çok kimse bu anları oldukça sevimli bulurken, aynı zamanda çalışan annelerin yaşadıkları zorlukların bir göstergesi olduğu düşünüldü.

Yaşanan olay, yakın zamanda BBC kanalında sunulan canlı hava durumu yayınını basan minik kızı akıllara getirdi. Kızını iş yerine getiren sunucu Jacob Wycoff’un programı da, sevimli bir davetsiz misafir tarafından sabote edilmişti. Wycoff sosyal medya üzerinden o anları paylaşarak, meslektaşı Kube’a destek verdi ve onu çok iyi anladığını ifade etti.

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