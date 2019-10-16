Rusya ile BAE, uzaya gönderilecek ikinci BAE astronotu için görüşmelere başladı

Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ikinci bir BAE astronotunun gönderilmesi için görüşmelere başladı. Roscosmos Başkanı Rogozin'e göre, ikinci BAE astronotu UUİ'ye 2022'de gidebilir.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ikinci bir astronotunun uzaya gönderilmesi için müzakerelere başladıklarını bildirdi. Gelecek yılın ilk aylarında anlaşma imzalanması halinde ikinci bir BAE pilotu, 2022 yılında UUİ’ye gidebilir.

UUİ’ye giderek BAE’nin ilk astronotu olan Hazzaa El Mansuri El Mansuri ile beraber hazırlık çalışmalarından geçen yedek BAE astronotu Sultan Al Neyadi’yi değerlendiren Rogozin, “Oldukça başarılılar” açıklamasını yaptı.

Bunun yanında Rogozin, “Müzakerelerin ancak uçuş tamamlandıktan sonra başlayabileceğini biliyorduk, bu sebeple de ancak şimdi başlayabildi. Pek çok yönden müzakereler yürütüyoruz. İlk adımımız, BAE astronotlarını daha uzun uçuşlara hazırlamak olacak. Ancak söz konusu astronotlar daha da uzmanlaştırılmalı, aralarından en azından bir uçuş mühendisi yetiştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Rogozin’e göre Abu Dabi’de meslektaşlarıyla yürütülen müzakerelerin amacı buydu.

Roscosmos Başkanı, “Bir sözleşme imzalarsak, bu gelecek yılın ilk aylarında bir gerçekleşir, yeni bir astronot elemesi yapmamız gerekir. Dolayısıyla hazırlık süreci de en az bir buçuk yıl sürer. Bu sebeple de, dürüst olmak gerekirse diğer uçuş ancak 2022’de gerçekleştirilebilir” dedi.

Rogozin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin uçuşun ücretinin tümünü ödediklerini doğrulasa da, ticaret sözleşmesinin gizliliği gereği ödemenin miktarı hakkında bilgi vermedi.

BAE’nin ilk astronotu Hazzaa El Mansuri ve ona eşlik eden Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague, 3 Ekim’de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini tamamlamalarının ardından 6 saatlik bir yolculuk sonucu Soyuz MS-12 iniş kapsülü ile dünyaya iniş yaptı. Bunun sonunda da El Mansuri, BAE’nin uzaya giden ilk astronotu ve UUİ’yi ziyaret eden ilk Arap oldu. El Mansuri, aralarında yer çekimsiz ortamda hareket kabiliyetinin sınandığı deneylerin de bulunduğu 16 bilimsel teste tabii tutuldu. Böylece insan vücudunun uzuvlarının yerçekimsiz ortamda nasıl etkileneceğini de tüm Arap dünyasına göstermiş oldu.