Yeni iPhone'ların ilk satışı gece başladı

Apple'ın yeni iPhone modelleri Türkiye’de satışa çıktı. Teknosa, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerine ilk sahip olmak isteyenler için 17 Ekim’i 18 Ekim’e bağlayan gece 00.01 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki seçili mağazalarının kapılarını açtı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Apple'ın yeni iPhone modellerini Türkiye’de satışa çıktığı ilk anlarda teknoloji severlerle buluşturdu.

17 Ekim’i 18 Ekim’e bağlayan gece İstanbul İstinye Park, Kadıköy Tepe Nautilus, İzmir Forum Extra ve Ankara Ankamall mağazalarını açan Teknosa, iPhone’un en yeni modellerini Türkiye’de ilk kez deneyimlemek isteyen teknoloji meraklılarını ağırladı ve gece 00.01 itibarıyla ilk iPhone satışlarını gerçekleştirdi.

Teknosa’dan yapılan açıklamada, Türkiye'de oldukça büyük ilgi gören iPhone’un en son modeline sahip olmak isteyenler için ekim sonuna kadar özel avantajlar sunulacağı belirtildi. 18-31 Ekim tarihleri arasında iPhone 11’de ING ve Akbank kredi ile peşin fiyatına 6 taksit uygulanacak. Ayrıca, eski telefonunu getirenler yeni iPhone 11’e 3.999 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.