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17:28 27 Ekim 2019
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    Muratpaşa Belediye Başkanı: Antalya'da yaşayan Rus vatandaşlarıyla onur duyuyoruz

    © Fotoğraf : muratpasa-beld.gov.tr
    Yaşam
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    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (45)
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    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında İstoki 2'nci Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali Antalya'da gerçekleştirildi.

    Sputnik'e konuşan Uysal, 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Antalya'da gerçekleştirilen İstoki 2'nci Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali'nin iki ülke dostluğu adına önemine işaret etti. Uysal, "Rusya ve Türkiye kadim komşular. Bir komşuluk kaderimiz olmakta. Birliktelik kaderimiz olmakta. Bu açıdan Rusya ve Türkiye ilişkileri ve dostluklarımız da önemli. Bu dostluklarımızın pekiştirilmesi için de bu festivallerin yapılması çok önemli" dedi.

    İstoki Festivali kapsamında Demre Belediyesi'nde düzenlenen konserden bir kare.
    © Fotoğraf : İstoki Festivali
    Antalya’daki İstoki 2. Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’nden renkli kareler
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    Bu etkinlikler iki ülke ilişkilerine önemli ivme kazandırma

    Kültür etkinliklerinin ikili ilişkilere önemli katkı sağladığına işaret eden Uysal, "Bu festival dostluğumuk, kültürel ve insani ilişkilerimiz çok faydalı. Bu gibi etkinlikler iki ülke ilişkilerine önemli ivme kazandırmakta. Burada Rus ve Türk çocukların birlikte sahne alması ve dostluklar kurması iki ülkenin yararına. Gelecek yıl da böyle bir etkinlik çerçevesinde tekrar buluşacağımızı temenni ediyorum. Antalya'da yaşayan Rus dostlarımız, komşularımızla mutluyuz ve onur duyuyoruz! Burada atılan sloganlara bende  katlıyor ve aynen yaşasın Türk-Rus dostluğu diyorum!" şeklinde konuştu.

    Sputnik, İkinci Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’nin medya partnerliğini üstlendi.

    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (45)

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    Etiketler:
    İstoki Festivali, 2019 Rusya Türkiye Kültür Yılı, Rusya, Ali Uysal, Antalya, Muratpaşa
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