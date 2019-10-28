App Store’dan Türkiye için özel bölüm

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’de büyüyen uygulama ekosisteminin öne çıkan yeteneklerini kutlamak isteyen App Store, Türkiye’ye özel “Yeni ve yerli 🇹🇷” bölümü bugünden itibaren kullanıcıların ilgisine sunmaya başlıyor.

Webrazzi’den Tüğçe İçözü’nün haberine göre Bugün sekmesinde her ay düzenli olarak yayınlanacak olan “Yeni ve yerli 🇹🇷” yazı dizisinde ise en iyi yerli oyun ve uygulamalara yer verilirken, dikkat çeken güncellemeler öne çıkartılarak, dünyaya ilham veren hikayeler okuyucularla paylaşılacak.

Serinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yayına çıkacak ilk yazısında dünyayı avucunun içine alan ve tamamen Türkçe olan ilk meditasyon ve farkındalık uygulamasını, paylaşımlarına hareket katacak yepyeni sosyal hikaye düzenleyicisini, iki genç girişimcinin feza ötesine uzanan macera oyununu ve ailenin tüm bireylerinin keyifle izleyeceği programlarıyla App Store radarına takılan yenilenmiş bir streaming platformunu mercek altına alıyor.