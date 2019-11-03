Osmaniye'de esnaftan 'Dert dinlenir' fiyat tarifesi

Çiğ köfte bayii işletmeciliği yapan Canan Baysal, komşu esnafın ve müşterilerin sürekli olarak dertlerini anlatması ve sürekli adres sorulmasından bıkınca konuya dikkat çekmek amacıyla iş yerine 'Dert dinlenir' yazılı fiyat tarifesi astı.
Osmaniye’de bir çiğ köfte bayii işleten Canan Baysal, derdini anlatan, adres soranlardan bıkınca çareyi iş yerine 'Dert dinlenir' fiyat tarifesi asmakta buldu.
Çiğ köfte bayii işletmeciliği yapan Canan Baysal, komşu esnafın ve müşterilerin sürekli olarak dertlerini anlatması ve sürekli adres sorulmasından bıkınca konuya dikkat çekmek amacıyla iş yerine 'Dert dinlenir' yazılı fiyat tarifesi astı.
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