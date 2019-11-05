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04:46 05 Kasım 2019
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    Tavuk üretimi - GDO

    Çevrimiçi açık artırmada 'yanlışlıkla' bin adet tavuk satın aldı

    © AFP 2019 / JEAN-FRANCOIS MONIER
    Yaşam
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    Steve Morrow isimli bir adam, çevrimiçi bir açık artırma sitesinde gördüğü ilana verdiği teklif ile yanlışlıkla 1000 tavuğun sahibi oldu.

    © AFP 2019 / PHILIPPE LOPEZ
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    Webtekno'dan Uğurcan Dere'nin haberine göre Steve Morrow isimli kişi, Yeni Zelanda merkezli açık artırma sitesi olan Trade Me üzerinde bir satış açıldığını gördü. Bu satış, "one 1.000 hens (bir 1.000 tavuk)" isimli bir satıştı ve Steve, kendince bir teklifte bulundu. Satış sayfasında aynı zamanda "Aciliyetten ötürü 1.000 tavuğumuzu başka bir yere taşımamız gerekiyor" yazıyordu. Küçük bir yumurta çiftliği kapanıyordu ve yavrularına başka bir yuva arıyordu.

    Morrow ise teklifi yaptığı zaman bu açık artırmayı kazanırsa istediği kadar tavuk alabileceğini sanıyordu ancak işler pek de tahmin ettiği gibi gitmedi. Morrow, bir pazar sabahı saat 11'de açık artırmayı yapan kişi tarafından arandığında şoka uğradı. Tavukların ve açık artırmanın sahibi, Morrow'a 1000 adet tavuğun sahibi olduğunu söyledi. Steve Morrow, olayları şu şekilde aktardı:

    "Açık artırma sona erdiğinde 'Çok iyi' dedim. Sonunda istediğim kadar tavuğa sahip olabileceğimi sanıyordum ancak öyle olmadı. Açık artırmayı başlatan adam ile konuştuğum zaman bu satışın 1.000 tavuk için olduğunu söyledi. Size açık bir şekilde dumura uğradığımı belirtebilirim".

    © İHA /
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    Steve Morrow, satıcı ile konuşurken ilanın 'kafa karıştırıcı' olduğunu söylediğinde, açık artırmanın sahibi Matthew Blomfield, bu durumu kabul etmedi. İlanda en az 3 kere satışın 1.000 tane tavuk için olduğunu belirttiğini söyleyen Matthew, "Bu ilanı yanlış anlamak gerçekten beceri ister" açıklamasını yaptı.

    Olayların sonunda tavukların eski sahibi Blomfield ve tavukların yeni sahibi Morrow, ister istemez sahibi olduğu 1.000 tavuk için yeni bir yuva aramaya başladı. Steve Morrow, hayvan barınakları ile görüşerek 700 tavuğu barınağa göndermeyi başardı. Tavuklardan 20 tanesini kendine saklayan Morrow, geri kalan 280 tavuk için de yuva aramaya devam ediyor.

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    Etiketler:
    Açık artırma, Yeni Zelanda
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