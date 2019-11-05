Marvel stüdyosunda bomba paniği: Angelina Jolie ve Richard Madden tahliye edildi

Gelecek yıl 6 Kasım'da seyirciyle buluşacak olan Marvel Sinematik Evreni(MCU) filmi 'The Eternals'ın çekimleri İspanya'da devam ediyor.

Independent'ın haberine göre, filmin bir sahnesi için Kanarya Adaları'na bağlı Fuerteventura Adası'nda bulunan film ekibi sette henüz patlamamış bir bomba bulunmasıyla panik yaşadı ve çekimlere ara vermek zorunda kaldı.

Sette başrol oyuncuları Angelina Jolie ile Richard Madden'in de bulunduğu ve ihbar üzerine güvenli bölgelere sevk edildikleri belirtildi.

Angelina Jolie and Richard Madden evacuated from Marvel’s The Eternals set after bomb found https://t.co/9pqPJABdQN — The Independent (@Independent) November 5, 2019

​'Yüzyıllardır el değmemiş'

Sette çalışan bir kişi The Sun'a yaptığı açıklamada "Gerçekten çok korkutucuydu. Yüzyıllardan beri el değmemiş bir bomba. Ama ona yaklaştığımızda ne olacağını bilemeyiz" diye konuştu.

Bombanın bölgeye nasıl geldiği bilinmiyor ancak Fuerteventura Adası'nın İkinci Dünya Savaşı zamanında Alman askeri üssü olarak kullandığı belirtiliyor.

Yönetmen koltuğunda Chloe Zhao'nun oturduğu 'The Eternals' 'Thena' rolünde Angelina Jolie, 'Ajak' rolünde Salma Hayek, 'Sersi' rolünde Gemma Chan, 'Dane Whitman/Black Knight' rolünde Kit Harington, 'Ikaris' rolünde Richard Madden, Kingo rolünde de Kumail Nanjiani yer alıyor.

Film, tarihi ve medeniyetleri şekillendiren ölümsüz bir varlık yarışına odaklanıyor.

It's been seemingly revealed that a part of #TheEternals movie will be set 2800 years ago in 800 B.C.! https://t.co/nRm85vcqHC pic.twitter.com/VSL7FRv0xj — MCU Direct (@MCU_Direct) November 1, 2019

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