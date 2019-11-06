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15:37 06 Kasım 2019
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    İnternet bağımlılığıyla mücadele eden Çin'den bir adım daha: Bilgisayar oyunlarına zaman ayarı

    © AFP 2019 /
    Yaşam
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    Çin hükümeti, oyun bağımlılığıyla başa çıkmak için bir dizi kural yayımladı. Ülkedeki gençler ve yetişkinler artık haftanın belirli günlerinde belirli saatlerde bilgisayar oyunu oynayabilecek.

    Dünyanın en büyük oyun pazarına sahip olan Çin'de hükümetten internet ve oyun bağımlılığını önlemeye yönelik bir adım daha geldi. 

    Çin Genel Basın ve Yayın İdaresi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bir dizi kurala göre, ülkede artık çocuklar, gençler ve yetişkinler diledikleri zaman bilgisayar oyunlarının başına oturamayacak. 

    Yeni kurallara göre, 18 yaşının altındakiler akşam 10 ile sabah 8 saatleri arasında oyun oyanayamayacak. Haftaiçleri 90 dakika, haftasonları ve resmi tatil günlerinde ise en fazla 3 saat boyunca oyun oynayabilecek. 

    Kurallar arasında ayrıca, online oyunlara harcanabilecek ücretlere de sınırlamalar getirildi. Buna göre, 8 - 16 yaşları arasındakiler oyunlar için aylık en fazla 200 yuan (yaklaşık 166 TL), 16- 18 yaş aralığındakiler ise 400 yuan (yaklaşık 327 TL) harcayabilecek. 

     

    © Fotoğraf : http://www.gov.cn
    Çin Genel Basın ve Yayın İdaresi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan kurallar

     

    'Fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak için'

    Xinhua Haber Ajansı'na konuşan Yayın İdaresi Sözcüsü kuralların amacını şu sözlerle açıkladı: "Yeni kurallar temiz bir internet alanı yaratmayı ve gençlerin fiziksel ve zihinsel sağlığını korumayı amaçlıyor."

    Sözcü, hükümet birimlerinin kuralları gözeteceğini ve oyun şirketlerinin de bunlara uyup uymadığını takip edeceklerini söyledi. 

    Çin'de gerekli birimlerin ayrıca oyuncuların gerçek bilgileriyle hesap açmaları ve oyun şirketlerinin kullanıcılarının kimliklerini ulusal veri tabanına almak için polisle birlikte çalışıyor.

    Oyun pazarı araştırma şirketi Newzoo'nun verilerine göre, Çin dünyanın en büyük bilgisayar oyunu pazarına sahip. 2018'de ülkedeki oyun sektörünün 38 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 

    Ayrıca, geçen sene Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi'nin (CNNIC) raporunda, ülkedeki internet kullanıcı sayısının 802 milyona ulaştığı belirtilmişti. 

    Video izleme de sınırlandırılmıştı 

    Ülkede geçen ay da internetten video izlemelere sınırlamalar getirilmişti. Ülkenin önde gelen yayın platformları ‘Souhu Video’, ‘Baidu Video’ başta olmak üzere 53 içerik sağlayacı platform, uygulamalarına ‘genç modu’ getirilmişti. 

    Gençler, bu modda 22.00-06.00'da ilgili platformlara giriş yapamıyor, günlük en fazla 40 dakika video izleyebiliyor. 

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