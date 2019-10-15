Amaç 'bağımlılıkla' mücadele: Çin'de gençlerin video izlemesine sınır getiriliyor

Çin Siber Uzay idaresi (CAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, canlı video yayımlayan çevrimiçi platformlarda, gençlerin daha az vakit geçirmesini sağlamak amacıyla "süre ve işlev sınırı" getiriliyor.

Ülkenin önde gelen yayın platformları ‘Souhu Video’, ‘Baidu Video’ başta olmak üzere 53 içerik sağlayacı platform, uygulamalarına ‘genç modu’ getirecek.

Gençler, bu modda 22.00-06.00'da ilgili platformlara giriş yapamayacak, günlük en fazla 40 dakika video izleyebilecek, sürenin bitişinin ardından platform ‘çevrimdışı’ olacak. Ayrıca özel mesaj göndermeyecek, gerçek zamanlı yorum yapamayacak, video yükleyemeyecek ve internet fenomenlerini etiketleyemeyecek.

CAC, mart ayında bazı kısa video yayımlayan şirketlere video izleme aplikasyonunda yer alacak ‘genç modu’ geliştirme talimatı vermişti.

Bu modu tercih etmeyen kullanıcıların lokasyon ve platform içindeki hareketlerinden yola çıkarak ilgili kişinin genç olduğunu saptaması ve otomatik genç moduna geçiş yapması talep edilmişti.

Resmi verilere göre, Aralık 2018 itibarıyla kısa video içeriği sağlayan internet platformlarının, çoğunluğu genç olmak üzere, kullanıcı sayısı 648 milyonu buluyor.