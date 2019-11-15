Bilim insanları şekerin tehlikeli bir özelliğini daha buldu

Üniversitenin internet sitesinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, bilimsel deney sırasında diyetinde şeker bulunan deney farelerinde, yapay kolit durumunda bağırsak dokusunun aldığı hasarın büyük olduğu belirlendi.

Şekerin patojenik bakteri gelişimini uyardığını belirten araştırmacılar, bakterilerin metabolik ürünlerinin bağırsaktan organizmanın diğer kısımlarına geçebileceğini kaydetti.

Bilim insanları, bunun Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma riskini artırdığını belirtti.