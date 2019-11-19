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16:23 19 Kasım 2019
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    Doğmamış bebeği cinsel kalıplara mahkum eden cinsiyet partilerindeki gösteriş merakı, ölümcül kazalara neden oluyor

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    Yaşam
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    ABD'de doğacak bebeğin cinsiyetinin duyurulması için parti verme furyası, sosyolojik tartışmaların yanısıra ölümcül kazaları beraberinde getirmesiyle gündem oldu.

    Erkeğe doğum öncesi etkinliklere dahil olmak için adım attırması bakımından övülen, bebeğe doğmadan cinsiyet kalıbı dayatması bakımından yerilen cinsiyet öğrenme partilerinde meydana gelen ölümcül kazalar, bu tartışmaları gölgede bıraktı.

    ABD'de cinsiyet öğrenme partileri, jinekoloğun bebeğin cinsiyetini yazdığı zarfın pastacıya verilmesi, pastacının da içi bebek kızsa pembe, oğlansa mavi renkte pasta yapması ve bu pastanın akrabalarla dostlar arasında kesilmesi şeklinde başlamıştı.

    Ama giderek şaşaalı kutlamalara dönmesi yüzünden son dönemde Arizona'da büyük yangın çıktı, Teksas'ta uçak düştü, Iowa'da patlama meydana geldi.

    Alçaktan uçayım derken yere çakıldı

    Eylülde Teksas'ta bebek kız diye havadan 1400 litre pembe su döken uçak, alçaltan uçarken aniden motoru durarak tarlaya düştü. 

    Patlamada fırlayan şarapnel, kadını öldürdü

    Bu kaza can kayıpsız atlatıldı, ama ekimde Iowa'daki partide bebeğin cinsiyetini belli etmek için türlü tuhaf etkinlik düzenlenirken boru bombasından fırlayan şarapnel 56 yaşında bir kadının canını aldı. 

    Çıkan yangının söndürülmesi, 8.2 milyon dolara mal oldu

    2017'de Arizona'daki büyük yangının da cinsiyet partisi için kurumuş otların arasına konulan patlayıcı yerleştirilmiş hedef tahtasının silahla vurulması sonucu mavi duman yükselirken etrafı alevlerin sarması yüzünden çıktığı sonradan anlaşıldı. Yüzlerce kişinin tahliye edildiği yangının söndürülmesi için 8.2 milyon dolar harcanmıştı.

    Avustralya yollarında ölümden dönüldü

    ABD'den tüm dünyaya yayılan eğilim yüzünden Avustralya'da kenarında insanların durduğu yolda mavi dumanlar salarken alevler içinde kalan aracın görüntüleri polis tarafından ibret olsun diye yayımlandı.

    New York Şehir Üniversitesi'nde (CUNY) cinsiyet ve medya araştırmaları profesörü Carly Gieseler, bu gidişatı Fransız haber ajansı AFP için değerlendirdi. 

    Her şey sosyal medya için

    2000'lerin sonunda moda haline gelmesinden beri bu partilerdeki eğilimleri incelemiş olan profesör Carly Gieseler, sosyal medyanın yükselişine koşut cinsiyet partisinin giderek daha alengirli ve aşırılıkçı hal aldığını söyledi. 

    Yakınlar arasında ufak çaplı toplantının büyük bir olaya ve şaşaalı gösteriye çevrildiğine dikkat çeken Gieseler, "Patlamalar, havai fişekler, hava dalışlarının görüntülerinin Instagram ve YouTube'u kapladığı noktaya geldik" dedi. 

    Toplumsal buluşma ihtiyacını karşılıyor

    Gieseler, toplumsal buluşmaların artık çok az gerçekleşmesinden doğan boşluğu doldurduğuna işaret ettiği cinsiyet partisinin ABD'de furyalaşmasından ötürü düzenlemeyen ebeveynlerin istisna haline geldiğini belirtti. 

    Sektör yarattı

    Tüm ebeveynlerden bu partiyi düzenlemelerinin beklendiğini vurgulayan Gieseler, muazzam talebi karşılamaya özel yeni sektör kurulduğunu kaydetti. 

    Vurulduğunda pembe ya da mavi pudra salarak puflayan beysbol ya da golf topları, hedef tahtaları, balonlar, çelenkler, hamur işleri üretilen devasa bir pazar oluştuğunu anlatan Gieseler, bunun bir başka ABD geleneği olan ve müstakbel anneye bebek için hediye yağdırılan doğum öncesi partisini tamamladığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

    Altındaki 'sadece iki cinsiyet' dayatması

    "Cinsiyet partisinin, neşeli bir eğlence görüntüsü altında, kadın ile erkekten oluşan ikili cinsiyet kavramını yeniden tesis etmek gibi yan etkileri var. Daha dünyaya gelmemiş bir fetüs, ya erkek ya da kadın olma fikri ve beraberinde gelen tüm cinsiyet rolleri ve varsayımlarıyla yaftalanıyor."

    Dr. Frankenstein pişman

    2008 yılında ilk çocuğunu beklerken böyle bir parti verip blogunda paylaşmasından ötürü eğilimi başlatan kişi olarak tanınan yaşam tarzı gurusu Jenna Karvunidis bile kendini bir canavar yaratmış gibi hissediyor. 

    Karvunidis'in blogunun Facebook sayfasından "Bu kültüre tesadüfi katkımla ilgili karışık hisler içindeyim. Olay daha sonra çığrından çıktı. Bebeğin cinsiyeti kimin umurunda ki?" diye gösterdiği tepki, 35 binden fazla beğeni aldı."

    O zaman bunu yaptığımda 2019 yılında yaşamıyorduk ve şimdi bildiklerimizi bilmiyordum, mesela doğacak bebeğin cinsiyetine odaklanmanın, onun bacaklarının arasında ne olduğuyla bir ilgisi bulunmayan potansiyeli ve yeteneklerini dışladığını bilmiyordum" diye günah çıkaran yaşam tarzı gurusu, kocası, çocukları ve köpeğiyle birlikte çektirdiği aile fotoğrafını paylaşarak ekledi:

    "HİKAYEDEKİ BEKLENMEDİK GELİŞME: Dünyanın ilk cinsiyet ortaya çıkarma partisinin bebeği, takım elbise giyen bir kız oldu!"

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