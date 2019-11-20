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19:43 20 Kasım 2019
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    Akıllı Telefon

    Akıllı telefonların kameraları kapatılmalı mı?

    © Fotoğraf : Pixabay
    Yaşam
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    Son dönemde mobil işletim sistemlerinde ve uygulamalarda ortaya çıkan güvenlik açıkları, siber saldırganların önünü açıyor. Sorunun boyutu, akıllı telefonların kameralarını kapatmanın doğru bir karar olabileceğini düşündürtüyor.

    Dizüstü bilgisayarın kameralarını bantla kapatmak, kullanıcılar arasında yaygın bir siber güvenlik 'çalışması' haline geldi. Ancak son zamanlarda ortaya çıkarılan güvenlik açıkları, akıllı telefonların kameralarının dizüstü bilgisayarlardan daha büyük bir tehdit olabileceğini gösteriyor.

    Webtekno'dan Ozan Baki'nin haberine göre Google hafta başında yaptığı açıklamayla, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda Temmuz ayında keşfedilen ve hackerların kullanıcıları gizlice dinlemelerine neden olan bir güvenlik açığı olduğunu doğruladı. Şirket, güvenlik açığının Pixel ve Samsung cihazlar da dahil olmak üzere yüz milyonlarca kullanıcıyı etkilediğini belirtti.

    Google'ın açıklamasının ardından Facebook, sosyal ağ uygulamasının bir hata sonucu Haber Kaynağı'nda gezinen kullanıcıların iPhone telefonlarının kameralarına erişebildiğini kabul etti. Her iki şirket de hataları fark etmelerinin ardından açığı kapattılar ve güncellemeler yayınladılar. Ancak hatalar, akıllı telefon kameralarını güvenlik ve gizlilik için kapatma zamanının gelip gelmediğini sorgulatıyor.

    Facebook Portal ve Nest Home Max gibi cihazlarında önlem alan şirketler, kullanıcıların gizliliğini korumak için cihazlarına ek donanımlar entegre etti. Portal için kamera kapatan harici bir aparat sunulurken, Nest Home Max'e hem kamera hem de mikrofonu fiziksel olarak devre dışı bırakan bir anahtar eklendi.

    Ancak akıllı telefonlar, toplantı salonundan yatak odasına ve hatta banyoya kadar insanlara eşlik ediyor ve kullanıcıları hazırlıksız yakalama ihtimalleri oldukça yüksek. Android'deki açıkları tespit eden Checkmarx şirketinin güvenlik araştırması müdürü Erez Yalon, "Aslına bakılırsa akıllı telefonların kameralarını örtmek için dizüstü bilgisayarlardakinden daha fazla neden var. Yeni dizüstü bilgisayarlarda, donanım güvenliği mekanizması olarak kameranın açık olduğunu gösteren küçük LED'ler varken, akıllı telefonlarda yok" diyor.

    Şirket, Google ve Samsung'un tek başına milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı olduğunu belirterek, cihazların hackerlar için oldukça büyük bir saldırı kitlesi olduğunu vurguluyor. Diğer üreticilerin de potansiyel güvenlik açıkları olabileceği düşünüldüğünde kullanıcılar için "Galiba akıllı telefonların kameralarını kapatma zamanı geldi" uyarısı yapılıyor. 

    Etiketler:
    Güvenlik açığı, Güvenlik, Facebook, Samsung, iPhone, Akıllı telefon
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