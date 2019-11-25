Romanyalı yük gemisi Karadeniz'de alabora oldu, 14 bin koyun ambarda mahsur kaldı

Romanya'dan Suudi Arabistan'a giden bir yük gemisinin Karadeniz'de alabora olmasıyla yaklaşık 14 bin 600 koyun ambarda mahsur kaldı.

Romanya’nın Köstence kentindeki Midia Limanı'ndan pazar günü hareket eden Queen Hind adlı gemi kısa bir süre sonra yan yattı. Gemide bulunan Suriye ve Lübnan vatandaşı 21 kişilik mürettebat kurtarıldı. Ancak gemide bulunan yaklaşık 14 bin 600 koyundan şimdilik sadece 32’si kurtarılabildi.

Askeri birlikler, polis memurları ve dalgıçların da katıldığı kurtarma ekiplerinin sözcüsü Ana-Maria Stoica, "Operasyon devam ediyor. Umarız, ambardaki hayvanlar hâlâ canlıdır" dedi. Geminin doğrultularak limana çekilmesi amaçlanıyor.

© AFP 2019 / Romanya’nın Köstence kentindeki Midia Limanı'ndan pazar günü hareket eden Queen Hind adlı gemide bulunan yaklaşık 15 bin koyundan sadece 32'si kurtarılabildi.

Soruşturma talebi: Canlı tutamıyorsak ihracat yasaklansın

Öte yandan Romanya Canlı Hayvan Yetiştiricileri ve İhracatçıları Birliği (Acebop) olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.

Yaşanan olayın ‘şok edici’ olduğunu belirten Acebop Başkanı Mary Pana, "Hayvanlarımızı uzun mesafe yolculuklarda canlı tutamıyorsak ihracatını tamamen yasaklamalıyız" yorumunu yaptı.

Animals International adlı hayvan hakları örgütünden Gabriel Paun ise, geminin aşırı yüklü olduğunu iddia etti. Paun ayrıca geminin geçen sene aralı ayında motor arızası yaşadığını da belirtti.

Uzun süredir endişe odağı

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, 2007 yılında katıldığı Avrupa Birliği içinde İngiltere ve İspanya'nın ardından en büyük üçüncü koyun yetiştiricisi olan Romanya, bu alandaki ihracatta ise birinci sırada yer alıyor. Midia Limanı'ndan her yıl ortalama 100 canlı hayvan gemisi kalkıyor.

Hayvan hakları savunucuları ise, Romanya'dan taşınan hayvanların özellikle yaz aylarında aşırı sıcaktan telef olma riskiyle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekiyor.

2017'de dönemin Avrupa Birliği Komisyonu'nun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Vytenis Andriukaitis, hayvanların can güvenliği endişesiyle Romanya’nın Körfez'e 70 bin koyun sevkiyatını durdurmasını talep etmiş, Romanya'nın uygulamaları konusunda komisyonun soruşturma başlatmasını istemişti.