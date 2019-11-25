Arda Turan yine mahkemelik oluyor

2017-2018 sezonunun devre arasında kiralık olarak Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan İspanya’da mahkemelik oluyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Arda'nın Barcelona'daki ev sahibi, oyuncunun kendisine borcu olduğunu iddia etti.

Arda Turan'ın Barcelona'daki ev sahibi, futbolcunun birkaç aylık kirasını ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti.

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'dan Joan Poqui'nin haberine göre, Arda Turan, eski ev sahibine olan 400 bin euro'luk borcunu ödemedi. Turan'ın borcunun 100 bin euro'sunun kira borcu, kalan 300 bin euro'sunun ise eve zarar verdiği için olduğu belirtildi.

Ev sahibi, Arda Turan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını belirterek, mahkeme yoluna başvurmak zorunda kalacağını söyledi.

© Fotoğraf : Mundo Deportivo Mundo Deportivo'da yer alan haber

Şarkıcı Berkay Şahin ile 9 Ekim 2018 gecesi yaşadığı kavga sonrası ikili mahkemelik olmuştu. Arda Turan’ı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, futbolcu hakkında beraat kararı vermişti.