Google'dan yeni yapay zeka deneyi

Google, yapay zeka ve makine öğrenimi konusundaki uzmanlığını pek çok farklı alanda yaptığı denemelerle geliştirmeye devam ediyor. Şimdi bunlar arasına yenilerini de ekleyen Google, bu kez özellikle moda ve dans üzerine yoğunlaştı.

Konularla ilgili iki deneysel çalışmaya imza atan şirket, Runway Palette ve Living Archive'i hayata geçirdi.

Bunlardan moda ile ilgili olan Runway Palette ile 1000 farklı moda tasarımcısının eserini renklerine göre organize eden Google, 4000 defilede çekilen 140 binden fazla fotoğraftan bir katalog hazırladı. Fotoğraflanan giysileri renklerine göre gruplandırabilen Google, bunun için makine öğrenme algoritmasına başvuruyor.

Runway Palette by Cyril Diagne, Google Arts & Culture Lab, The #Business of Fashion

What insights can machinelearning give us about fashion Google Arts & Culture collaborated with The #Business of Fashi ..https://t.co/2F8wZKWdph pic.twitter.com/ApVUKj9GQF — The Viral Secrets (@TheViralSecrets) November 22, 2019

Chip.com.tr'nin aktardığına göre, arşivi keşfetmek için ise tek yapmanız gereken etkileşimli harita üzerinden bir renk seçmek. Runway Palette, şu an iOS ve Android üzerinde kullanıma açık durumda.

Google'ın dans ile ilgili diğer çalışması olan Living Archive ise, bir dans koreografi aracı. İngiliz Koreograf Wayne McGregor tarafından yaratılan yaklaşık yarım milyar pozu içeren uygulama, kullanıcılara kendi dans rutinlerini yaratmaları için de fırsat tanıyor.