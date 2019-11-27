Google'dan yeni yapay zeka deneyi

Konularla ilgili iki deneysel çalışmaya imza atan şirket, Runway Palette ve Living Archive'i hayata geçirdi.
Bunlardan moda ile ilgili olan Runway Palette ile 1000 farklı moda tasarımcısının eserini renklerine göre organize eden Google, 4000 defilede çekilen 140 binden fazla fotoğraftan bir katalog hazırladı. Fotoğraflanan giysileri renklerine göre gruplandırabilen Google, bunun için makine öğrenme algoritmasına başvuruyor.
Runway Palette by Cyril Diagne, Google Arts & Culture Lab, The #Business of Fashion— The Viral Secrets (@TheViralSecrets) November 22, 2019
What insights can machinelearning give us about fashion Google Arts & Culture collaborated with The #Business of Fashi ..https://t.co/2F8wZKWdph pic.twitter.com/ApVUKj9GQF
Chip.com.tr'nin aktardığına göre, arşivi keşfetmek için ise tek yapmanız gereken etkileşimli harita üzerinden bir renk seçmek. Runway Palette, şu an iOS ve Android üzerinde kullanıma açık durumda.
Google'ın dans ile ilgili diğer çalışması olan Living Archive ise, bir dans koreografi aracı. İngiliz Koreograf Wayne McGregor tarafından yaratılan yaklaşık yarım milyar pozu içeren uygulama, kullanıcılara kendi dans rutinlerini yaratmaları için de fırsat tanıyor.
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