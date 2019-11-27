Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tuvaletler bozuldu: Astronotlar bez kullanmak zorunda kalabilir

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki tuvaletlerin bozulduğunu duyurdu. İstasyonda görev yapan astronotların bu tip durumlar için stoklanan bebek bezlerini kullanmak zorunda kalabilecekleri belirtildi.

NASA'dan yapılan açıklamada Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan iki tuvaletin de bozulduğu ve kullanım dışı olduğu belirtildi.

ISS'de tanesi 19 bin dolar olan Rus yapımı tuvaletlerden biri ABD diğeri ise Rusya modülünde bulunuyor. Bu iki tuvaletin haricinde istasyonda Soyuz araçlarında da tuvalet bulunuyor ancak yalnızca uçuş halindeyken kullanılabiliyor.

All toilets are out of order on the ISS, station commander Luca Parmitano @astro_luca told ground specialists at the NASA's mission control center, and astronauts will be using space diapers in the near future pic.twitter.com/h959eO2sRj — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) November 27, 2019

​Konu hakkında açıklama yapan ISS Şefi Luca Parmitano, ABD modülündeki tuvaletin sürekli olarak 'servis dışı' sinayli verdiğini, Rus modülündeki tuvaletin ise dolduğunu söyledi.

Daha sonra Houston Uzay Merkezi'nden bir NASA mühendisinin Parmitano'ya ABD modülündeki otomatik kontrol sisteminin arıza yaptığı için bozulduğunu ancak ikisinin de onarıldığını söylediği öğrenildi.

Tuvaletlerin bozulma ihtimaline karşı ISS'de çeşitli boylarda yetişkin/bebek bezleri bulunduğu biliniyor.

ISS'de tuvalet nasıl çalışıyor?

Astronotlar ISS tuvaletlerinde sıvı emen bir fan ile donatılmış huni kullanıyorlar. Huni fan sayesinde idrarı vücuttan çekiyor ve bu sayede idrar yerçekimsiz ortamda havada süzülemiyorlar. Daha sonra sekiz günlük bir süre içinde geri dönüştürülüyor, bundan sonra kabaca yüzde 80 ila 85'i tekrar içilebilir hale geliyor.

It's because the Soyuz toilet is ... basic. The human interface part is the apparatus on the left. pic.twitter.com/3x8EPecliJ — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) August 16, 2013

​665 gününü ISS'de geçiren NASA astronotu Peggy Whitson, uzayda tuvalet ihtiyacını karşılamanın zor olduğunu belirterek şöyle detaylandırıyor:

"İki numara daha zorlu çünkü oldukça küçük bir hedefi vurmaya çalışıyorsunuz. (Tuvaletin deposu) Dolduktan sonra eldivenleri geçirip dışkıları çıkararak paketlemeniz gerekiyor. Bunlar daha sonra Dünya'ya getirilerek yakılıp yok ediliyor."