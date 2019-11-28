Kayıt
10:21 28 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Twitter

    Twitter, aktif olmayan hesapları silmekten şimdilik vazgeçti: Hayatını kaybeden kullanıcılar için bir yöntem bulunacak

    © REUTERS / Kacper Pempel
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 13
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/103032/27/1030322740.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/201911281040713947-twitter-aktif-olmayan-hesaplari-silmekten-simdilik-vazgecti/

    Altı aydan uzun zamandır kullanılmayan milyonlarca hesabın silineceğini açıklamıştı. Platformdan dün yapılan açıklamada bu karardan vazgeçildiği belirtildi. Hayatını kaybeden kullanıcıların profillerini anıtlaştırmak için bir proje geliştirilene kadar hesaplar silinmeyecek.

    Twitter, gelen tepkiler üzerine aktif olmayan hesapları silmekten şimdilik vazgeçti. Twitter, Çarşamba günü dünyanın dört bir yanından gelen tepkiler üzerine aktif olmayan hesapları silme politikasından şimdilik vazgeçtiğini açıkladı. Platformun altı aydan fazladır aktif olmayan hesapları sileceğini açıklamasına en çok yakınlarını kaybeden kullanıcılar tepki göstermişti.

    Twitter, altı aydan fazladır aktif olmayan hesaplara 11 Aralık tarihi itibarıyla giriş yapılmazsa bu hesapların silineceğini açıklamıştı. Ancak çok sayıda kişi, kaybettikleri yakınlarını anmak için hesaplarını bir vesile olarak kullandığını söyleyerek bu politikaya karşı çıktı.

    'Anıt formülü bulunacak'

    Bir yatırım şirketinde iletişim uzmanı olarak çalışan Drew Olanoff, TechCrunch internet sitesine yazdığı makalesinde bu haberi duyunca, 'kalbinin acıdığını', dört yıl önce ölen babasının Twitter hesabını halen onu anmak için kullandığını yazdı. Bu tepkilerin üzerine Twitter, bu durumu göz önünde bulunduramadıklarını, hayatını kaybeden kullanıcılarının hesaplarını bir anıt haline getirmek için bir yöntem bulana kadar bu politikadan vazgeçtiklerini aktardı.

    BBC'nin teknoloji muhabiri Dave Lee’nin haberine göre bu hesaplara giriş yapılmadığı için Twitter’ın yeni gizlilik politikasına onay vermemiş olmaları bu kararın alınmasında rol oynamıştı. Twitter da yaptığı açıklamada bu politikanın Avrupa Birliği’nde uygulamaya konan verilerin korunması yasası çerçevesinde kararlaştırıldığını aktardı.

    Twitter ilk defa aktif olmayan hesaplara yönelik bu kadar büyük çapta bir temizliğe girişecekti.

    Twitter, bazılarının iddia ettiği gibi bu adımla bazı kullanıcı isimlerini boşa çıkarmayı amaç edinmediğini söyledi. Şirket, aktif olmayan hesapların takipçi sayılarından düşerek gerçek bir rakama ulaşılacağını da belirtti.

    Yavaş yavaş uygulanacak bu politikanın ilk olarak ABD dışında başlaması öngörülüyordu.

    Şirket, ileride hesaba giriş yapan ancak hiçbir etkileşimde ya da aktivitede bulunmayan hesaplara da aynısının yapılacağını söyledi.

    Toplamda kaç hesabın bu durumdan etkileneceği bilinmese de milyonları bulması bekleniyordu. Eylül ayında açıklanan verilere göre Twitter’da 145 milyon kullanıcı var.

    Etiketler:
    ölüm, açıklama, hesap kapatma, Hesap, Twitter
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Avustralyalı fotoğrafçı Mark Gray, İzlanda’daki Vatnajokull Buzulu’nun bu görüntüsüyle Açık hava ve doğa kategorisinde Epson Dijital Sanat Ödülü’nü kazandı.
    2019 Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
    Karikatür
    ABD'li senatörden Türkiye'ye S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet