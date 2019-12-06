Taylor Swift: Kadınlar, kuluçka makinesinden çok daha fazlası

People dergisi tarafından ‘Yılın İnsanı’ seçilen dört kişiden biri olan Taylor Swift, derginin son sayısına verdiği röportajda kadınlar hakkındaki sosyal kalıpları eleştirdi.

Evlilik ve çocuk soruları karşısında kadınların düşüncelerini ifade ederken kendine güvenmesi gerektiğini savunan Swift, şu ifadeleri kullandı; “Kadınlar sosyal ortamlarda rahatsızlıklarını ne kadar çok dile getirse, mesela bir partide daha yeni 25 yaşına girmiş birine ‘Ee, ne zaman bir aile kuruyorsun’ gibi sorular soranlar insanların tavırları da kaba olarak algılanacak ve bir sosyal kural halini alacak.”

Bunun iki taraf için de biraz zaman alabileceğini kabul eden ünlü yıldız, “Şunu söylemeye hakkımızın olması güzel bir şey; ‘Hey şunu bil diye söylüyorum, bizler kuluçka makinelerinden fazlasıyız’. Sadece 20’li yaşlarının ortasında ve bir kadın olduğu için birine bunu sormaya hakkın yok” dedi.

Taylor Swift, ayrıca yaş almanın korkulacak ya da utanılacak bir durum olmadığını açık açık ifade eden insanlara hayran olduğunu da söyledi.

Swift, “Yaş almanın konu dışında kalmaya, ölüme ve çürümeye doğru ağır adımlarla yapılan bir yürüyüş olmadığı gerçeğini savunanların olmasını seviyorum” diye konuştu.

Bu yıl 30 yaşına girecek olan Taylor Swift, daha önceki bir röportajında kendisine sorulan "Yaşınız 30 olmak üzere. Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu cinsiyetçi bularak cevaplamamıştı. Swift, “Erkeklere, 30 yaşına bastıklarında bu sorunun sorulduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla buna cevap vermeyeceğim” demişti.