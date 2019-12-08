İnternetin yeni yıldızı: Konuşan kedi Gambino

Gambino’nun internette yayınlanan videosu iki gün içinde, bir milyondan fazla izlendi.

Görüntülerde başka bir kediden kaçan Gambino’nun buzdolabının arkasına saklandığı ve sahibini görünce “şey, merheba!” dediği görülüyor.

Belirgin aksanına rağmen sosyal medya kullanıcıları kedinin ne söylediğini anladıklarını belirtiyor. Gambino’nun aksanı 'güney aksanına' benzetiliyor.

Güney Mississipili bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı yorumda, kedinin aksanının kendi aksanına benzediğini yazdı. Bir başka kullanıcı da “güneyli kedinin gerçek misafirperverliği” şeklinde espri yaptı.